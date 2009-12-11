تهران هر لحظه در حال حرکت به سوی شرایط بهتر برای زندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکائو میدا با اشاره به اینکه برای نخستین بار است به ایران سفر می کند، اظهار داشت: تا پیش از این تصورم از تهران، منطقه‌ای بیابانی با چشم‌اندازی از صحرا بود. گمان نمی‌کردم این شهر تا این حد زیبا و دوست داشتنی باشد. طبیعت و کوههای اطراف تهران چشم‌انداز سحر کننده ‌ای برای شهر ساخته است. ضمن اینکه فضای حاکم بر تهران از آن شهری سرزنده به وجود آورده که در آن روح زندگی جاری است.

تاکائو میدا همچنین به حجم ترافیک تهران اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد این معضل تهران را مد نظر قرار دهیم و آن را با مشکلات ترافیکی ژاپن مقایسه کنیم باید بگوییم حجم و مشکلات ترافیک خیابانهای تهران، شبیه خیابانهای 25 سال پیش ژاپن است.

این عضو شورای شهر کاشیوازاکی در ادامه در پاسخ به این سئوال که مدیران شهری و مقامات مسئول ژاپن چگونه در این 25 سال توانسته‌اند بر این مشکل فائق آیند، عنوان کرد: تونل ‌سازی، راه سازی، و قطارهای زیرزمینی به شدت به سازماندهی عبور و مرور و رفع ترافیک در این کشور کمک کرده است. متاسفانه در حال حاضر مشکلات اقتصاد جهانی شرایط را اندکی برای سرعت بخشیدن به بهبود وضعیت و کیفیت زندگی دشوار کرده است اما تهران دست کم می‌تواند از تجربیات گذشته ژاپن در زمینه رفع مشکل ترافیک استفاده کند.

وی در مورد سایر استراتژیهایی که برای رفع معضل ترافیک و آلودگی هوا در ژاپن اتخاذ شده است گفت: یکی از راهکارهایی که به ما کمک کرد تا بتوانیم از حجم ترافیک و آلودگی که اتومبیلها به وجود می‌آورند بکاهیم، تولید ماشینهای برقی کوچک است. فناوریهای این ماشینها طوری است که با یک بار شارژ با برق خانگی قادر هستند 100 کیلومتر طی کنند.

این عضو شورای شهر کاشیوازاکی که پیش از سفر به تهران در اجلاسی به میزبانی روسیه شرکت کرده بود گفت: مسکو از لحاظ اجتماعی بسیار عقبتر از تهران است. در این شهر از نظر اجتماعی و شهرسازی یک توقف دست کم 15 ساله دیده می‌شود و این در حالی است که به نظر می‌رسد تهران هر لحظه در حال حرکت به سوی موقعیت و شرایط بهتری برای زندگی است.