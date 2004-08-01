تبريك مهندس مهرعليزاده به مناسبت پيروزي تيم ملي فوتبال بركره جنوبي

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين پيام آمده است:" قهرمانان، دلاوران وسرفرازان تيم پرافتخارملي فوتبال كشور، بعد از سلام و تحيت خداوند متعال، در يك كلام هزاران آفرين برشما باد كه بعنوان جوانان مومن، رشيد وغيرتمند ايراني شادي وشعف را درخانه دل ميليونها ايراني غيرتمند جاي داديد.

پيروزي شما برتيم چهارم دنيا دريك بازي جانانه وصعودتان به مرحله نيمه نهايي نشان داد كه عرايض بنده به عنوان خدمتگزار كوچك جامعه ورزش ايران در اينكه سقف آسيا براي فوتبال ايران كوتاه مدت است، نه تنها حرفي به گزافي نبوده است، بلكه امروز تيم ملي فوتبال كشورمان به همت قهرمانان دلاورآن يكي از تيمهاي نامدارجهان هست ونه تنها جام قهرماني آسيا، بلكه درآينده اي نه چندان دورجام قهرماني جهان راازآن خود خواهد كرد.

همانگونه كه درپيام قبلي هم وعده داده بودم اميدوارم با گذشتن ازسد چين درروزسه شنبه 13مردادماه درمرحله نيمه نهايي كه به فضل الهي وبا تكيه برغيرت وهمت شما عزيزان كاملا محتمل وانشاءالله قطعي است، با قلبي مالامال ازعشق به شما فرزندان عزيزميهن اسلامي درروزشنبه 17مرداد ماه جاري درمسابقات نهايي دركنارشما باشم وانشاءالله جام قهرماني اين دوره ازمسابقات را تقديم شما عزيزان نمايم. باشد كه اين برگ زرين تاريخ فوتبال كشورمان جزو افتخارات شما عزيزان غيرتمند برصفحات تاريخ ورزش دنيا نقشي جاودان بندد.

آنچه كه مي توانيم به شما عزيزان توصيه كنم، همت وپشتكار، يكدلي وهماهنگي وپرهيزازغرور وساده نگرفتن كاربه دليل كوچك شمردن رقيب است كه ميدانم همه شما براين امرواقف هستيد وآن را رمزپيروزي مي دانيد.

براي همه شما عزيزان، سرمربي ومربيان دلسوزتان، سرپرستان ومسوولين تيم وهمه دست اندركاران زحمت كش اين تيم آرزوي موفقيت ازدرگاه ايزد منان دارم وهمه شما عزيزان را به اميد ديداردرپكن به خداوند متعال مي سپارم.