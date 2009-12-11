به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند 31 دقیقهای که در آن از انیمیشن نیز استفاده شده به بررسی وضعیت بازیهای رایانهای و اسباببازیهای ایرانی میپردازد. این فیلم از مجموعه شبی با فیلم مستند محصول گروه مستند شبکه چهار است که با مشارکت موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ساخته شده است.
بخشهای پویانمایی "ماموریت غیر ممکن" را هدی مسعودی ساخته و مهرداد اسکویی مشاور پروژه بوده است. ضمن اینکه افشین هاشمی بازیگر سینما و تئاتر در این فیلم گفتار متن را خوانده است. عوامل تولید فیلم عبارتند از مجری طرح: صدیقه رواسیزاده کاشانی، تصویربردار: امیر جغتایی، محقق: ندا رایانی، صداگذار: مهرشاد ملکوتی با حضور بازیگر نوجوان: مهدی کریمپور.
