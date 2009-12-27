" آرفی" چهاردهمین گلزن خارجی تاریخ پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیتیم آرفی، مهاجم آلبانیایی پرسپولیس در بازی مقابل صبا بالاخره طلسم شکنی کرد و اولین گل خود را برای این تیم به ثمر رساند.

آرفی چهاردهمین بازیکن خارجی تاریخ پرسپولیس است که با پیراهن این تیم موفق به گلزنی شده است. در مجموع بازیکنان خارجی پرسپولیس تاکنون 51 گل برای این تیم در رقابت‌های مختلف داخلی و قاره‌ای رسمی به ثمر رسانده‌اند. گلزنان خارجی تاریخ پرسپولیس عبارتند از:

آلن ویتل (15 گل)، ابراهیم توره (13 گل)، هوار مولامحمد (4 گل)، عیسی ترائوره، زیاد شعبو و ماته دراگه‌ چویچ (3 گل)، صلاح حسن و وسلی برازیلیا (2 گل)، ویلیام مک کلور، سامبو چوجی، رافائل ادرئو، پائولو دوکارمو، ایوان پترویچ و اشپیتم آرفی (یک گل)