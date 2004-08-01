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۱۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۰۳

معاون صنايع سازمان منطقه آزاد قشم:

بيش از 560 ميليارد ريال و 500 ميليون دلار در قشم سرمايه گذاري شده است

معاون صنايع سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اميدواريم تا پايان امسال منطقه آزاد قشم بتواند حداقل يك چهارم از مجموع سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي انجام شده در اين منطقه را جذب كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس حسين آتشران افزود: اين سرمايه گذاريها در صنايع مختلفي همچون شيلات ، خودروسازي ، ساخت كشتي هاي تفريحي ، توليد سيگار معطر ، شناورهاي دريايي ، با ظرفيت هاي 50 تا 600 تن و لوازم خانگي است.
وي افزود: با سفر اخير معاون اول رييس جمهور به جزيره قشم اشاره كرد و گفت: با حضور آقاي عارف در اين جزيره بسياري از مسايل و مشكلات فرا روي منطقه آزاد قشم در حال رفع شدن است.
به گفته وي صنايع فعال در منطقه آزاد قشم در چهار شهرك صنعتي تولا، كاوه ، الوند و سوزا در زميني به وسعت بيش از هفت هزار هكتار مستقر هستند.
وي همچنين گفت: ايجاد اين صنايع در قشم منجر به فراهم آوردن زمينه اشتغال 22 هزار و 400 نفر در صنايع مختلف شده است.
قشم با وسعتي معادل يك هزار و 609 كيلومتر مربع بزرگترين جزيره خليج فارس در سواحل جنوبي ايران قرار دارد كه داراي جمعيت بالغ بر 95 هزار نفر است. 

کد مطلب 99819

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