  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

شناگران مازندرانی نخستین حضور دوره لیگ شنا را تجربه کردند

شناگران مازندرانی نخستین حضور دوره لیگ شنا را تجربه کردند

ساری - خبرگزاری مهر: خستین دوره مسابقات لیگ شنا باشگاه های مازندران از ظهر جمعه آغاز و شناگران این استان حضور خود در لیگ شنا را هم تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت شنای مازندران در حاشیه افتتاحیه این مسابقات گفت: در نخستین دوره این مسابقات 288 شناگر در قالب 12 تیم از سراسر مازندران حضور در استخر تربیت بدنی شهرستان آمل با هم رقابت می کنند.

حسین درگزینی افزود: هر تیم در مجموع برای این مسابقات با 24 شناگر حضور پیدا کرد.

وی تصریح کرد: شناگر مازندرانی در این مسابقات در رده های سنی کتر از 10 سال، 11 تا 12، 13 تا 14، 15 تا 17 و عموم برگزار شد.

رئیس هیئت شنا مازندران اضافه کرد: این مسابقات در شناگران مواد 50 متر سینه، 50 متر قورباغه، 50 متر پروانه و کرال پشت و 100 متر امتیازی و تیمی در مواد فوق با هم رقابت می کنند.

درگزینی با بیان اینکه نخستین مرحله این لیگ تا پایان امشب به پایان می رسد خاطرنشان کرد: این مسابقات در مجموع در چهار مرحله تا پایان امسال برگزار می شود.

وی سطح برگزاری وحضور 12 تیم در نخستین دوره از لیگ شنای مازندران را قابل قبول خواند و خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری منظم لیگ، شناگران مستعد مازندران شناسایی شوند.

کد مطلب 998209

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها