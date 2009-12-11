شناگران مازندرانی نخستین حضور دوره لیگ شنا را تجربه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت شنای مازندران در حاشیه افتتاحیه این مسابقات گفت: در نخستین دوره این مسابقات 288 شناگر در قالب 12 تیم از سراسر مازندران حضور در استخر تربیت بدنی شهرستان آمل با هم رقابت می کنند.

حسین درگزینی افزود: هر تیم در مجموع برای این مسابقات با 24 شناگر حضور پیدا کرد.

وی تصریح کرد: شناگر مازندرانی در این مسابقات در رده های سنی کتر از 10 سال، 11 تا 12، 13 تا 14، 15 تا 17 و عموم برگزار شد.

رئیس هیئت شنا مازندران اضافه کرد: این مسابقات در شناگران مواد 50 متر سینه، 50 متر قورباغه، 50 متر پروانه و کرال پشت و 100 متر امتیازی و تیمی در مواد فوق با هم رقابت می کنند.

درگزینی با بیان اینکه نخستین مرحله این لیگ تا پایان امشب به پایان می رسد خاطرنشان کرد: این مسابقات در مجموع در چهار مرحله تا پایان امسال برگزار می شود.

وی سطح برگزاری وحضور 12 تیم در نخستین دوره از لیگ شنای مازندران را قابل قبول خواند و خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری منظم لیگ، شناگران مستعد مازندران شناسایی شوند.