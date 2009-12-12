دریافت 3 امتیاز از مس شانس بزرگی بود/ تیم ملی در زمان من در آسیا اول بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امیر قلعه نوعی عصر جمعه پس از شکست مس کرمان در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شانس آورده ایم که توانستیم در نهایت سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم زیرا بازیکنان سپاهان به دلیل برد در دو بازی گذشته مغرور شده بودند و در نیمه دوم بازی را به مس واگذار کردند اما با خوش شناسی موفق شدیم حداکثر امتیاز را کسب کنیم.

قلعه نوعی خاطرنشان کرد: در دقایقی از نیمه دوم بد ظاهر شدیم و شایسه خوردن گل تساوی بودیم.

وی اضافه کرد: بازیکنان در نیمه دوم فکر کردند که این دیدار تمام شده است و بازی را رها کردند.

مرفاوی در مورد تیم خودش حرف بزند

سرمربی سپاهان اصفهان در خصوص صحبتهای قلعه نوعی در خصوص حمایت داوران از تیم سپاهان گفت: در فوتبال حرفه ای هر مربی باید در مورد تیم خودش حرف بزند.

وی افزود: مگر من در مورد استقلال صحبت می کنم که مربی این تیم در خصوص نتایج تیم من صحبت می کند و این مسئله از حرفه ای گری در فوتبال فاصله دارد.

قلعه نوعی گفت: افرادی که چنین حرفی می زنند بازی را بازبینی کنند تا ببینند که داوران به نفع چه تیمی سوت می زنند.

18 بازی تیم ملی در زمان من بدون باخت بود / اول آسیا بودیم

سرمربی سپاهان در خصوص تیم ملی نیز تصریح کرد: تیم ملی در شرایط حساسی است و باید به تیم کمک کنیم اما در دنیای حرفه ای فوتبال اول باید به تیم سپاهان فکر کنم و بعد به تیم ملی می اندیشم.

وی با اشاره به حاشیه سازی برخی افراد گفت: زمانی که تیم ملی را تحویل گرفتم این تیم در شرایط خوبی قرار نداشت اما در 18 بازی که با این تیم انجام دادم حتی یک شکست نیز در کارنامه نداشتم.

وی ادامه داد: روزی هم که تیم را تحویل دادم اول آسیا بودیم اما الان حتی از بحرین نیز پایین تر هستیم.

قلعه نوعی گفت: دشمنان قلعه نوعی هر چه می خواهند بگویند برای من نظرات مردم ارزشمند است.

وی در خصوص فوتبال سپاهان نیز گفت: در بازی های آسیایی چند بازیکن را جذب می کنیم و با قدرت در این جام حضور خواهیم یافت.