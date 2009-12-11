اعتراضی به نیمکت نشینی ندارم/ با این پیروزی از بحران خارج شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو پس از برتری 3 بر2 تیم فوتبال استقلال تهران برابر مقاومت سپاسی شیراز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: من افت نکرده ام و همان طالب لوی سابق هستم. فکر می کنم به دنبال فشار زیادی که در تمرینات و دیدارهای تیم ملی به من وارد آمد، عملکردم تحت تاثیر قرار گرفت که آنهم ناشی از خستگی بود.

وی در توجیه عملکرد ضعیف استقلال در دیدارهای اخیر و نیز اعتراض هواداران به عملکرد این تیم نیز گفت: ما چون فصل گذشته خوب نتیجه می گرفتیم، عملکرد بد تیم در برخی مسابقات به چشم نمی آمد اما امروز چون نتایج خوبی به دست نیاورده‌ایم هواداران نسبت به هر شکست تیم معترض هستند. متاسفانه ناکامی ما امروز خیلی بیشتر از فصل گذشته به چشم می آید.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال همچنین در خصوص نیمکت نشینی در دیدار برابر مقاومت سپاسی شیراز گفت: از نیمکت نشینی ناراحت نیستم. حتی اگر چند بازی هم روی نیمکت بنشینم، اتفاق خاصی رخ نمی دهد و اعتراض نمی کنم. حتی اگر روی سکو هم بروم برای تیمم آرزوی موفقیت خواهم کرد.

وی در خاتمه با ابراز خرسندی از برتری تیم فوتبال استقلال برابر مقاومت سپاسی شیراز گفت: امیدوارم با این پیروزی تیم استقلال از بحران خارج شود و روندی رو به رشد را در ادامه رقابتهای لیگ برتر در پیش بگیرد.