۱۲ مرداد ۱۳۸۳، ۹:۵۷

با هدف آشنايي با حقوق مسافران :

لوح فشرده «سفر آشنا» تهيه شد

به منظور آشنايي مسافران با حقوق خود در طول سفرهاي بين شهري، لوح فشرده سفر آشنا تهيه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اماني مدير كل سازمان حمل و نقل و پايانه‌‌اي استان قم گفت: اين لوح فشرده به ابتكار سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها و با همكاري انجمن صنفي شركت‌هاي مسافربري قم تهيه گرديده است .

 وي اظهار داشت: اين لوح فشرده علاوه بر دارا بودن اطلاعاتي در زمينه حقوق مسافران در طول سفرهاي بين شهري، مسؤوليت‌هاي شركت‌هاي حمل و نقل را هم نسبت به مسافران باز گو ‌مي‌كند.

مديركل سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي قم، اين لوح فشرده را حامل پيام‌ها و توصيه‌هاي ايمني ذكر كرد و افزود: در طول سفر، نكات مهم مورد نياز در قوانين و مقررات ايمني براي مسافران باز گومي‌شود.

 اماني آشنايي با مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي در سطح استان را از ديگر اقدامات صورت گرفته ذكر نمود و گفت: تمامي مسافران كشوري به هنگام عبور از قم مي‌توانند از اين لوح فشرده استفاده نموده و با مراكز خدماتي ـ رفاهي آشنا شوند و در صورت نياز، ارتباط سازمان پايانه‌ها و يا نمايندگان سازمان مستقر در پايانه‌ها و يا نمايندگان سازمان مستقر در پايانه‌هاي حمل ونقل استان، شماره تلفن‌هاي مورد نظر جهت دريافت نظرات و پيشنهادات و انتقادات در اين لوح اعلام گرديده است.

