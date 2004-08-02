لوح فشرده «سفر آشنا» تهيه شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اماني مدير كل سازمان حمل و نقل و پايانه‌‌اي استان قم گفت: اين لوح فشرده به ابتكار سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها و با همكاري انجمن صنفي شركت‌هاي مسافربري قم تهيه گرديده است .

وي اظهار داشت: اين لوح فشرده علاوه بر دارا بودن اطلاعاتي در زمينه حقوق مسافران در طول سفرهاي بين شهري، مسؤوليت‌هاي شركت‌هاي حمل و نقل را هم نسبت به مسافران باز گو ‌مي‌كند.

مديركل سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي قم، اين لوح فشرده را حامل پيام‌ها و توصيه‌هاي ايمني ذكر كرد و افزود: در طول سفر، نكات مهم مورد نياز در قوانين و مقررات ايمني براي مسافران باز گومي‌شود.

اماني آشنايي با مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي در سطح استان را از ديگر اقدامات صورت گرفته ذكر نمود و گفت: تمامي مسافران كشوري به هنگام عبور از قم مي‌توانند از اين لوح فشرده استفاده نموده و با مراكز خدماتي ـ رفاهي آشنا شوند و در صورت نياز، ارتباط سازمان پايانه‌ها و يا نمايندگان سازمان مستقر در پايانه‌ها و يا نمايندگان سازمان مستقر در پايانه‌هاي حمل ونقل استان، شماره تلفن‌هاي مورد نظر جهت دريافت نظرات و پيشنهادات و انتقادات در اين لوح اعلام گرديده است.