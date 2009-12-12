بازیکنان نساجی برای صعود لیگ برتر باید تلاش بیشتری کنند

نادر دست نشان در حاشیه دیدار جنجالی نساجی مازندران و برق شیراز از سری رقابت های لیگ دسته اول شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر در قائمشهر در خصوص علت شکست نساجی خاطرنشان کرد: بازیکنان نساجی اعتماد به نفس لازم را نداشتند و از حریف می ترسیدند.

دست نشان که پس از خروج از رختکن لنگ لنگان راه می رفت در پاسخ به اینکه چه اتفاقی برای وی افتاده، گفت: پس از بازی به اندازه ای از بازیکنان عصبانی بودم که صندلی را شوت کردم و این اقدام موجب ضرب دیدگی مچ پایم شد.

سرمربی تیم نساجی مازندران با بیان اینکه همه چیز از جمله تماشاگران خوب، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای بازیکنان برای کسب پیروزی مهیا است، تصریح کرد: تاکنون 9 بازی انجام دادیم و در همه دیدارها از حریف برتر بودیم و باید تاکنون 20 امتیاز کسب می کردیم ولی تنها 12 امتیاز داریم که تاسف آور است.

به گفته وی، بازیکنان غیرت لازم را برای برد نداشتند و تمام معادلات را به هم ریختند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ضعف مشهود تیم نساجی در سمت راست دفاع نیز گفت: بزرگترین مشکل را در این نقطه با محسن رحیمی داشتیم و حتی تذکرات بسیاری نیز به او دادم و با تعویض او این ضعف کمی برطرف شد.

دست نشان در رابطه با اصرار به حمله از سمت راست حریف نیز اظهار داشت: به علت وجود دو بازیکن شجاع که جسارت حمله را در سمت چپ تیم نساجی داشتند بازیکنان میانی بیشتر توپ را به این دو بازیکن می رساندند.

سرمربی نساجی مازندران همچنین در خصوص تغییرات پس از این دیدار نیز گفت: باید نیروی جدید به تیم تزریق کنیم و در حال حاضر نیز مذاکراتی با سه بازیکن صورت گرفته است.

وی افزود: بازی در مقابل تیم برق شیراز نیز بسیار سخت است و این تیم در این مسابقه با ارائه یک بازی بسته پس از گل، پیروزی خود را رقم زد.