هدف شاهین حضور در بین 10 تیم برتر لیگ است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمود یاوری شامگاه جمعه بعد از پیروزی 2 بر صفر تیمش در مقابل سایپا کرج افزود: با همبستگی بین مدیرعامل، کادر فنی و بازیکنان شاهین این تیم در حال احیا شدن است.

وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت روانی، صمیمت و دوستی، همدلی بین کادر فنی و مدیریت، رفع مشکلات مالی بازیکنان و تمرینات منظم موجب شده است که تیم در شرایط عالی قرار گیرد .

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: بازیکنان تیمشان را دوست دارند و مدیریت کادر فنی را قبول دارند و رسانه های گروهی استان و تماشاگران نیز از این تیم حمایت می کنند، هر تیمی که این فاکتورها را داشه باشد می تواند موفق باشد.

یاوری اظهار داشت: امروز به دلیل آنالیز خوبی که از قبل روی سایپا انجام داده بودیم توانستیم این تیم را از جریان بازی خارج کنیم و بیشتر زمان بازی در اختیار خود بگیریم.

وی افزود: امروز شاهین یکی از بهترین بازی های خود را انجام داد و بازی خوب خود را در برابر ملوان انزلی کامل کرد .