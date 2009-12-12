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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۵

یاوری:

هدف شاهین حضور در بین 10 تیم برتر لیگ است

هدف شاهین حضور در بین 10 تیم برتر لیگ است

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: هدف ما حفظ تیم در بین 10 تیم اول است، هرچند برنامه هایی داریم که بتوانیم تیم را در ردیف شش تیم اول نگه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمود یاوری شامگاه جمعه بعد از پیروزی 2 بر صفر تیمش در مقابل سایپا کرج افزود: با همبستگی بین مدیرعامل، کادر فنی و بازیکنان شاهین این تیم در حال احیا شدن است.

وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت روانی، صمیمت و دوستی، همدلی بین کادر فنی و مدیریت، رفع مشکلات مالی بازیکنان و تمرینات منظم موجب شده است که تیم در شرایط عالی قرار گیرد.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: بازیکنان تیمشان را دوست دارند و مدیریت کادر فنی را قبول دارند و رسانه های گروهی استان و تماشاگران نیز از این تیم حمایت می کنند، هر تیمی که این فاکتورها را داشه باشد می تواند موفق باشد.

یاوری اظهار داشت: امروز به دلیل آنالیز خوبی که از قبل روی سایپا انجام داده بودیم توانستیم این تیم را از جریان بازی خارج کنیم و بیشتر زمان بازی در اختیار خود بگیریم.

وی افزود: امروز شاهین یکی از بهترین بازی های خود را انجام داد و بازی خوب خود را در برابر ملوان انزلی کامل کرد.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: یکی از دلایل موفقیت تیم در دور برگشت لیگ برتر استفاده از خلاقیتهای بازیکنان در پستهای خود است و امیدواریم تیم شاهین با جنگدگی بتواند موقعیت خوبی در لیگ برتر به دست آورد.

کد مطلب 998271

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