اختصاص 60 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فرودگاه رامسر

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، سیدعلی اکبر طاهایی شامگاه جمعه در حاشیه سفر هیئت تجاری قطری به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: این اعتبار در راستای بین المللی کردن فرودگاه رامسر هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا دو سال آینده فرودگاه های نوشهر و رامسر همانند فرودگاه ساری بین المللی خواهند شد و شرایط برای فرود هواپیماهای پهن پیکر فراهم می شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه این سفر به شهرستان رامسر رسمی نبوده و صرفا در جهت مراودات اقتصادی با کشور قطر و استان مازندران است، تصریح کرد: به صورت ویژه به شهرستان رامسر سفر خواهم کرد و با مردم منطقه نیز دیدار خواهم داشت.

طاهایی با بیان اینکه مواهب طبیعی و بکر مازندران برای جلب و جذب گردشگر و سرمایه گذار بسیار فراهم است، یادآور شد: نوع نگاه مدیران استان برای ورود سرمایه گذاران خارجی و استفاده از فرصتهای بکر سرمایه گذاری در مازندران تغییر خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه تحقق مصوبات سفرهای استانی دولت اولویت اساسی مدیریت ارشد استان در برهه کنونی است، افزود: زیرساختهای راه، صنعت، کشاورزی و گردشگری مازندران در برنامه پنجم توسعه باید عملیاتی شود.

عبدالله سهرابی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر نیز در سخنانی اظهار داشت: این سفر برای سرمایه گذاری در استان مازندران از طریق سرمایه گذاران قطری صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت تجاری قطر قرار است در استانهای تهران، شیراز، مازندران و مشهد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف کند و با همکاری مسئولان مناطق فرصتهای بکر استانها را احصا و بهره برداری کند.

سهرابی با اشاره به اینکه سفر هیئت تجاری قطری می تواند زمینه خوبی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری و توریست در مازندران باشد، یادآور شد: در سفر این هیئت تجاری به استانهای مختلف ایران قرار است در خصوص ایجاد شرکتهای هواپیمایی مشترک، بانک مشترک، شهرک سازی و هتل سازی بحث و بررسی شود.

وی اظهار امیدواری کرد که سرمایه گذاران قطری بتوانند زمینه را برای بین المللی شدن فرودگاه رامسر فراهم کنند.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.