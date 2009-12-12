نشست مشترک استانداران و نمایندگان شمالی درخصوص برنج برگزاری

دبیر مجمع نمایندگان استانهای شمالی کشور با تایید خبر فوق به خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: در این نشست که شنبه شب 21 آذر ماه در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود مسائل و موضوعاتی در خصوص قیمت برنج های داخلی، عرضه برنج های خارجی در بازار، نوسانات قیمت برنج ایرانی و تخلیط برنج های خارجی با برنج های محلی با حضور وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی بررسی و بحث می شود.

سیدعلی ادیانی راد افزود: قرار است در این نشست مسائل مربوط به مرکبات، چای، جنگل و شیلات مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس خواستار ارائه طرح های پیشنهادی و راهگشا مدیران مرتبط امر کشاورزی و خدمات در جلسه امشب برای تصویب و ارائه راهکار از سوی وزرای مربوطه شد.

پیش تر دیدار مشترک استاندار مازندران با مجمع نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی در محل مجلس برگزار شده بود.