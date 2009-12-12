رکاب زن پتروشیمی تبریز قهرمان تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران شد

یه گزارش خبرنگار مهر، در آغاز شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران جام سرداران و 10 هزار شهید این استان که غروب جمعه در رشته تایم تریل انفرادی به طول چهار کیلومتر در مسیربلوار خزرآباد شهرستان ساری برگزار شد، " علی خادمی " با زمان 6 دقیقه ، 16 ثانیه و 46 صدم ثانیه زودتر از سایر دوچرخه سواران از خط پایان گذشت ودرصدر ایستاد.

"موسی مصطفوی" از شهرداری مهریز یزد و" پیام سعدی پور "از شهرک های صنعتی همدان به ترتیب با هفت و 11 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول به ترتیب دوم وسوم شدند.

مرحله دوم این تور از ساعت 9و 30 دقیقه صبح امروز از مقابل میدان امام حسین ساری تا شهرستان بابلسر به طول حدود 60 کیلومتر برگزار می شود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران گفت: شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران در رده سنی جوانان با حضور 55 دوچرخه سوار ازسه تیم خارجی بحرین، ارمنستان و آذربایجان و هشت تیم داخلی پتروشیمی تبریز ، مس کرمان، ترافیک تهران ، شهر سالم مشهد، شهرداری مهریز یزد ،شهرکهای صنعتی همدان ،کوه شکن سوادکوه و آرین سینا مازندران حضور دارند.

تقی خدادادی افزود: مرحله سوم این تورروز یکشنبه از بابلسر به چالوس به طول 120 کیلومتر ومرحله سوم دوشنبه از چالوس به جواهرده رامسر در 92 کیلومتر است.

وی ادامه داد: " ملادن دورلن " از کشور کرواسی به عنوان نماینده فدراسیون جهانی ناظر فنی این مسابقات است.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران تصریح کرد: شانزدهمین دوره بین المللی دوچرخه سواری تور خزر جام سرداران وده هزار شهید استان مازندران 20 تا 23 آذرماه در این استان برگزار می شود.