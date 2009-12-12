تفاوت جاده علی آباد - شاهرود با جاده ابر/ آتش سوزی در جنگل ابر نبود

علی دنکوب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این جاده با جاده جنگل ابر فاصله دارد و در حدود 20 کیلومتری از مسیر جنگل ابر در دست اجراست.

وی اظهار داشت: این جاده به عنوان نزدیکترین راه استان به سمنان از پمپ بنزین علی آباد تا پمپ بنزین شاهرود به طول 67 کیلومتر فاصله دارد و با شیب حداکثر هشت درصد کم خطرترین مسیر ارتباطی است.

وی خاطرنشان کرد: این جاده در مسیری واقع شده که به هیچ وجه ریزش ندارد و در زمستان آفتابگیر استو به هیچ وجه شاهد بروز سیل در این جاده نخواهیم بود.

طرح جاده ابر قبل از جنگ جهانی دوم

به گفته دنکوب، این جاده از قبل از جنگ جهانی دوم توسط آلمانها مطالعه شده و در دست اجرا بود که با وقوع جنگ جهانی و خروج آلمانها از ایران، ساخت جاده مسکوت ماند.

فرماندار علی آباد کتول عنوان کرد: این جاده می تواند صرفه های اقتصادی خوبی برای منطقه و کشور داشته باشد و از نظر جنگل و آسیب باید گفت که درختان موجود در مسیر و حاشیه جاده به هیچ وجه بیش از 50 سال ندارند.

وی یادآورشد: در مسیر ساخت جاده، کوره های ذغال زیادی واقع شده بود و تمام درختان منطقه در گذشته به دلیل آنکه در مسیر تردد بود، قطع می کردند که این امر اشتباه بوده است.

وی افزود: درختان قطور، با ارتفاع و قطر زیاد و کهنسال در این مسیر وجود ندارد و در فاصله 10 تا 20 کیلومتری جاده علی آباد - شاهرود، درختان سرخدار وجود دارد ولی در خود مسیر از این درختان خبری نیست.

فرماندار علی آباد کتول خاطرنشان کرد: برای ساخت این جاده، مطالعه و کارشناسی شده و پیش از اجرا شدن این طرح، مسیر جنگل سیاه رودبار برای ساخت جاده علی آباد - شاهرود پیشنهاد شده بود که به دلیل وجود درختان سرخدار با این مسیر مخالف کردیم.

دنکوب، بر حفظ جنگل و طبیعت منطقه تاکید و اضافه کرد: جنگلهای منطقه به عنوان اکوتوریسم و ذخیره گاه ارزشمند هستند و باید حفظ شوند.

وی اظهار داشت: مسیر کنونی طراحی شده برای جنگلهای منطقه بی خطر و برای انسان سومند است و می تواند برای ترانزیت بین المللی مدنظر قرار گیرد و کشورهای آسیای میانه را به کشورهای حاشیه جنوبی را متصل کند و مصرف سوختهای فسیلی را تقلیل دهد.

وزارت راه و ترابری به جای درختان قطع چندین برابر درختکاری می کند

فرماندار علی آباد کتول گفت: به ازای قطع درختچه هایی که در مسیر جاده وجود دارد، وزرات راه و ترابری قول داده تا چند برابر درختان موجود، درختکاری تا جنگل احیا شود.

دنکوب پیشنهاد داد: باید برای سفر سوم هیئت دولت در استان برنامه ریزی شود تا حاشیه های جنوبی جاده بین المللی که متصل به جنگل است، به مرور از صاحبان خریداری شود و به عنوان جنگل مصنوعی که حافظ ذخیرگاه و جنگل اصلی است، باشد.

آتش سوزی در جنگل ابر رخ نداده است

فرماندارعلی آباد کتول به آتش سوزی اخیر رخ داده در جنگل سیاه رودبار اشاره و اضافه کرد: این آتش سوزی در فاصله 40 کیلومتری جنگل ابر رخ داد و شکارچیان غیرمجاز عامل بروز این آتش بوده اند و علت وقوع آن برخلاف موارد مطرح شده از سوی برخی افراد، مشکوک نبوده است.

وی عنوان کرد: همچنین سطحی که دچار آتش سوزی شد براساس جی پی اس و نقشه های منابع طبیعی حدود پنج هکتار بوده است.