۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

هیئت والیبال مازندران از نفت محمودآباد در لیگ والیبال کشور حمایت می کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال مازندران با اشاره به اینکه تیم نفت محمود آباد تنها نماینده استان در لیگ برتر والیبال کشور است اظهار داشت: این هیئت از این تیم مازنی در لیگ حمایت قاطع می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، معصومه قلی زاده شامگاه جمعه در حاشیه دیدار تیم نفت محمود آباد مقابل پاسارگاد شیراز در جمع خبرنگاران موقعیت تیم نفت محمودآباد در میان سایر تیم های لیگ برتری را مناسب خواند وادامه داد: تیم نفت نخستین سال حضور در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور را تجربه می کند.

وی با اشاره به اینکه تیم نفت امسال در بازیکنان خوب و تاثیر گذاری را به خدمت گرفته است اضافه کرد: کادر فنی تیم نفت هم کادری قوی ومجرب دارد و می تواند روند روبه رشد تیم نفت را در رقابتهای این فصل ادامه دهد.

وی با بیان اینکه تیم نفت تنها نماینده مازندران در مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور است خاطرنشان کرد: هیئت والیبال مازندران برای موفقیت این تیم در این مسابقات ، از این تیم پشتیبانی می کند.

تیم نفت محمودآباد حریف شیرازی خود در لیگ برتر والیبال بانوان کشور را با شکست سنگین بدرقه کرد.

در این دیدار که از هفته ششم لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور شامگاه جمعه در مجتمع نفت محمودآباد برگزارشد، تیم نفت در این دیدار تیم پاسارگاد شیراز را با نتیجه 3بر صفر شکست داد.

تیم نفت در این دیدار با نتایج 25 بر 9 ، 25 بر 15 و 25 بر 10 بر تیم پاسارگاد چیره شد.

تیم نفت با این پیروزی به چهارمین پیروزی این فصل خود در مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور دست یافت.

