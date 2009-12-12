هفته پانزدهم کورس پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این هفته 48 راس اسب ورزشی در شش کورس و در مسافتهای هزار و هزار و 500 متر با یکدیگر رقابت کردند.

اسبهای باریت، بومبا و یاشار در کورس اول، سرعت، پریسس تل و الینا در کورس دوم بصیرک، امرسای و کامیلا در کورس سوم عنوانهای اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین اسبهای دوخون، آلامون، دازیران و یاد بابا، اسبهای دوخون آلامون، جیحون و گل آفرین و اسبهای تروبرد نارین، ریو کلاسیک و تکنوش در کورس ششم به عنوان اسبهای برتر معرفی شدند.

حکیم ایگدری رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: در این هفته 140 میلیون ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران اسبهای برتر توزیع شد.

وی اظهار داشت: هفته پانزدهم کورس سوارکاری گنبد کاووس پنجشنبه هفته گذشته به دلیل بارندگی لغو شده بود و در این هفته برگزار شد.