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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

هفته پانزدهم کورس پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

هفته پانزدهم کورس پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: هفته پانزدهم کورس پاییزه سوارکاری گنبد کاووس با معرفی چابکسواران برتر در مجموعه ورزشی این شهرستان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این هفته 48 راس اسب ورزشی در شش کورس و در مسافتهای هزار و هزار و 500 متر با یکدیگر رقابت کردند.

اسبهای باریت، بومبا و یاشار در کورس اول، سرعت، پریسس تل و الینا در کورس دوم بصیرک، امرسای و کامیلا در کورس سوم عنوانهای اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین اسبهای دوخون، آلامون، دازیران و یاد بابا، اسبهای دوخون آلامون، جیحون و گل آفرین و اسبهای تروبرد نارین، ریو کلاسیک و تکنوش در کورس ششم به عنوان اسبهای برتر معرفی شدند.

حکیم ایگدری رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: در این هفته 140 میلیون ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران اسبهای برتر توزیع شد.

وی اظهار داشت: هفته پانزدهم کورس سوارکاری گنبد کاووس پنجشنبه هفته گذشته به دلیل بارندگی لغو شده بود و در این هفته برگزار شد.

کد مطلب 998297

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