ارتباطات رسانه ای پشتوانه همکاری های دو جانبه است/ حمایت مهر از "بنا" برای عضویت در اوآنا

به گزارش خبرنگار مهر از منامه ، اسماعیلی در این دیدار با اشاره به گسترش فعالیت رسانه های ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی ، گزارشی از روند فعالیت های رسانه ای در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد و همچنین به معرفی فعالیتهای خبری خبرگزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز پرداخت.

مدیر عامل خبرگزاری مهر به اهمیت روابط مستقیم و بی واسطه خبری میان کشورهای اسلامی و ملل منطقه اشاره کرد و یادآور شد این مسئله باعث اطلاع افکار عمومی از واقعیتها ، عدم تاثیر پذیری آنها از القائات رسانه های خواهان تنش در منطقه و در نهایت افزایش ضریب امنیت در منطقه خلیج فارس خواهد شد.

اسماعیلی به رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تحکیم و توسعه روابط بین کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: ارتباطات فرهنگی و رسانه ای باعث شناخت هر چه بیشتر ملت ها از یکدیگر شده و زمینه ساز پشتوانه ای ملی برای همکاری های دو جانبه است.

مدیر عامل خبرگزاری مهر دعوت از رسانه های منطقه و سایر کشورهای مسلمان به جشنواره هایی چون چشنواره بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها و همچنین حمایت اصولی از گسترش ارتباطات رسانه ای را از جمله تلاش های کشورمان برای توسعه تعاملات رسانه ای دانست و افزود: متاسفانه حضور و علاقمندی رسانه های اصلی بحرین برای مشارکت در این رویدادهای فرهنگی قابل توجه نبوده است که اصلاح این موضوع پیش نیاز گسترش روابط و به کارگیری حداکثر ظرفیت های دو جانبه است.

اسماعیلی با اشاره به تاکید وزرای خارجه دو کشور به گسترش تعاملات رسانه ای از جمله انعقاد قرارداد همکاری خبرگزاری مهر و خبرگزاری ملی بحرین (بنا) ، یادآور شد :مهر از عضویت خبرگزاری بحرین در سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه (OANA) حمایت خواهد کرد.

"شیخ عبدالله بن احمد بن سلمان آل خلیفه" نیز در این دیدار ضمن خوشامد گویی به مدیر عامل خبرگزاری مهر گفت: دولت و رسانه های بحرین ، جمهوری اسلامی ایران را برادر خود می دانند و هیچگونه مانعی در بسط روابط فرهنگی و رسانه ای وجود ندارد.

مدیر کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی بحرین افزود: پاسخ منامه به ابتکارهای ایران برای تعامل و همکاری مثبت است.

وی با استقبال از پیشنهاد اسماعیلی برای حضور رسانه های بحرینی در جشنواره مطبوعات ایران گفت: تبادل هیئتهای رسانه ای که از 2 سال پیش میان دو طرف آغاز شده گام بزرگی برای توسعه روابط است که باعث شده تا دیدگاههای دو طرف اصلاح و به هم نزدیک شود.

شیخ عبدالله درپایان تاکید کرد که از پیشنهادهای مدیر عامل خبرگزاری مهر شخصا حمایت و تحقق آنها را پیگیری خواهد کرد.