چهار هزار هکتار از عرصه های ملی گلستان برای طرحهای مختلف واگذار شد

صفرقلی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقدار اراضی ملی در بخشهای مختلف مانند پتروشیمی، نیروگاه و پالایشگاهی است که هنوز اجرایی نشده ولی واگذار شده است.

وی در پاسخ به اینکه چه سطحی از این اراضی واگذار شده در زمینه هایی خارج از طرحهای مصوب مورد استفاده قرار گرفته و طرح در آن اجرا نشده است، اظهار داشت: واگذاریها از سال 84 به مدیریت امور اراضی منتقل شد و مباحث پیگیری اینکه این طرحها در چه مرحله ای بوده توسط امور اراضی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به دستگاه های دولتی از طریق کمیسیون ماده 69، اراضی واگذار می شود که دبیرخانه این کمیسیون در معاونت برنامه ریزی استانداری مستقر است.

انباشت زباله در اراضی ملی حاشیه روستای گلستان

مدیرکل منابع طبیعی گلستان همچنین با اشاره به انباشت زباله در برخی اراضی ملی استان بیان داشت: بیشتر این مشکلات در حوزه های روستایی بوده و در حوزه شهر با ساخت دو مرکز انباشت و بازیافت زباله در شرق و غرب استان، مشکل چندانی وجود ندارد.

خواجه گفت: جنگلهای منطقه به عنوان جنگلهای نادر و ارزشمند باید حفظ شود و عوامل تخریب آن را کاهش داد که انباشت زباله در این عرصه ها موجب تخریب می شود.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل و بیش از 1.2 میلیون هکتار مرتع دارد.