خوابگاه ورزشی پنج ستاره گلستان در حد فونداسیون پیشرفت داشته است

حسین طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرح هفت میلیارد ریال اعتبار برآورد شده و باید بخش خصوصی در این زمینه وارد شود و اقدام کند.

وی اظهار داشت: کمبود خوابگاه برای ورزشکاران از جمله مشکلات استان بوده و اکنون ورزشکاران در مرکر استان از خوابگاه سالن تختی استفاده می کنند.

وی ساخت آکادمی ملی المپیک در مرکز استان را از جمله برنامه ها اعلام کرد و افزود: کار مطالعاتی این طرح انجام و تمامی نقشه های مورد نیاز تهیه شده و قرار است این طرح در ناهارخوران گرگان اجرا شود.

طهماسبی، ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی و ورزشی بانوان ایران در گرگان را از دیگر طرحها برشمرد و گفت: در حال حاضر سه سالن و یک خوابگاه 250 نفری این مجتمع در حال اقدام است که حدود 50 درصد رشد فیزیکی دارد.

رئیس تربیت بدنی گرگان درباره چمن مصنوعی ورزشگاه گرگان نیز گفت: این طرح حدود 95 درصد رشد فیزیکی دارد و به زودی تکمیل می شود.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای ورزشی استان عنوان کرد: به عنوان نمونه ورزشکاران مرکز استان فقط در یکماه حدود 30 مدال جهانی، آسیایی و کشوری کسب کرده اند.

وی سرانه فضای ورزشی در استان را حدود شش دهم متر مربع اعلام کرد.