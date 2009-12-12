  1. استانها
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

پس از 10 سال؛

خوابگاه ورزشی پنج ستاره گلستان در حد فونداسیون پیشرفت داشته است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی گرگان گفت: ساخت خوابگاه ورزشی پنج ستاره مرکز استان با گذشت 10 سال از آغاز آن تاکنون تنها تا مرحله فونداسیون پیشرفت داشته است.

حسین طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرح هفت میلیارد ریال اعتبار برآورد شده و باید بخش خصوصی در این زمینه وارد شود و اقدام کند.

وی اظهار داشت: کمبود خوابگاه برای ورزشکاران از جمله مشکلات استان بوده و اکنون ورزشکاران در مرکر استان از خوابگاه سالن تختی استفاده می کنند.

وی ساخت آکادمی ملی المپیک در مرکز استان را از جمله برنامه ها اعلام کرد و افزود: کار مطالعاتی این طرح انجام و تمامی نقشه های مورد نیاز تهیه شده و قرار است این طرح در ناهارخوران گرگان اجرا شود.

طهماسبی، ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی و ورزشی بانوان ایران در گرگان را از دیگر طرحها برشمرد و گفت: در حال حاضر سه سالن و یک خوابگاه 250 نفری این مجتمع در حال اقدام است که حدود 50 درصد رشد فیزیکی دارد.

رئیس تربیت بدنی گرگان درباره چمن مصنوعی ورزشگاه گرگان نیز گفت: این طرح حدود 95 درصد رشد فیزیکی دارد و به زودی تکمیل می شود.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای ورزشی استان عنوان کرد: به عنوان نمونه ورزشکاران مرکز استان فقط در یکماه حدود 30 مدال جهانی، آسیایی و کشوری کسب کرده اند.

وی سرانه فضای ورزشی در استان را حدود شش دهم متر مربع اعلام کرد.

کد خبر 998307

