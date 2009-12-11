گزارش تصویری / میهمانی افتتاحیه نشست امنیت منطقه ای در بحرین

دکتر دهقانی از ایران دیدگاههای خود را مطرح می کند
دکتر ابومحمد عسکر خانی - دکتر دهقانی و دکتر سید رسول موسوی مدیر کل دفتر مطالعات وزارت امور خارجه
عکس / خبرگزاری مهر
منامه - خبرگزاری مهر: نشست منطقه ای بحرین شامگاه جمعه با برگزاری جلسه مناظره شبکه العربیه و همچنین میهمانی شام گشایش یافت و نمایندگانی از کشورمان نیز در آن حضور داشتند.
