گزارش تصویری / میهمانی افتتاحیه نشست امنیت منطقه ای در بحرین

منامه - خبرگزاری مهر: نشست منطقه ای بحرین شامگاه جمعه با برگزاری جلسه مناظره شبکه العربیه و همچنین میهمانی شام گشایش یافت و نمایندگانی از کشورمان نیز در آن حضور داشتند.

دکتر دهقانی از ایران دیدگاههای خود را مطرح می کند

دکتر ابومحمد عسکر خانی - دکتر دهقانی و دکتر سید رسول موسوی مدیر کل دفتر مطالعات وزارت امور خارجه

