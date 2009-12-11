گزارش تصویری / میهمانی افتتاحیه نشست امنیت منطقه ای در بحرین

منامه - خبرگزاری مهر: نشست منطقه ای بحرین شامگاه جمعه با برگزاری جلسه مناظره شبکه العربیه و همچنین میهمانی شام گشایش یافت و نمایندگانی از کشورمان نیز در آن حضور داشتند.