صبحگاه 23 آذرماه آسمان شهاب باران می شود

خسرو جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، مرکز بارش شهابی جوزانی را در صورت فلکی "دوپیکر" دانست و افزود: امروزه پدید آورنده بارش شهابی دو پیکری در هاله ای از ابهام قرار دارد اما در مدار آن سیارکی به نام 3200 Phaethon در حال حرکت است. بر اساس برخی نظریه ها این سیارک، هسته باقی مانده از دنباله داری است که در گذشته در همین مدار در حال گردش به دور خورشید بوده است.



وی ادامه داد: برطبق پیش بینی ها بارش شهابی دو پیکری در سال 1388 از وضعیت مناسبی از نظر تاریکی آسمان برخوردار است و در همین راستا این بارش در روزهای 22 و 23 آذر ماه به اوج خواهد رسید.

جعفرزاده اظهار داشت: اما پیش بینی دقیق تر نشان می دهد که بارش در ساعت 5 و 10 دقیقه به وقت جهانی برابر با 8 و 40 دقیقه به وقت ایران در 23 آذر ماه به اوج خواهد رسید. بر این اساس صبحگاه روز 23 آذر ماه بهترین فرصت برای دیدن این بارش است.



دبیر انجمن نجوم اهواز، تعداد شهابهای این بارش را قابل توجه دانست و تاکید کرد: در زمان اوج تعداد 140 شهاب در ساعت برای آن تخمین زده شده است.



به گفته این منجم، با پیشرفته تر شدن وضعیت محاسبات و ابزارهای رصدی، پرده از برخی واقعیتهای این بارش برداشته شده است. محاسبات Peter Brow از دانشگاه (Western Ontario) یا (UWO) نشان می دهد که گرانش سیاره مشتری باعث شده است که مدار این سیاره به سمت زمین متمایل شود و در آینده شاهد بارش شهابی با تعداد شهابهای بیشتری در حدود 200 عدد باشیم.