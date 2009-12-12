به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه 18 آذرماه وقتی وارد تئاتر شهر شدیم هراس و نگرانی در چهره محمد حیدری مدیر مجموعه و مجید امرایی مدیر روابط عمومی تئاتر شهر مشهود بود. اندکی بعد این نگرانی به ما و سایر خبرنگاران نیز وارد شد وقتی که شنیدیم "دیوار سالن قشقایی ترک برداشته است." به سمت ضلع جنوبی مجموعه حرکت کردیم. زمانی ضلع جنوبی تئاتر شهر پارکینگ اختصاصی مجموعه بود و خیابانی که عبور و مرور را برای دسترسی به این ساختمان گرد میسر می‌کرد.

اما این روزها که نه چند سال است دیگر نه خیابانی و نه پارکینگی در ضلع جنوبی وجود ندارد و تنها دیواره‌هایی است که حتی ورودی سالن قشقایی را نیز محصور کرده است. خاک برداری انجام شده در این بخش از ساختمان چند سال است که باعث بروز مشکلاتی جدی برای بنای تئاتر شهر شده است و می‌توان ترک‌هایی را که ایجاد شده با چشم دید و از دیدن این زخم‌ها بر اندام تنها مجموعه حرفه‌ای تئاتر ایران غمگین شد.

وقتی با سختی خود را از میان فضایی مربعی شکل که با میله و چوب و میخ محدود شده خود را به روی سقف سالن قشقایی می‌رسانیم شاهد شکافی هستیم که در دیوار ایجاد شده و نشان از بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مدیران و مسئولانی دارد که روزی وعده دادند هیچ خطری مجموعه تئاتر شهر را تهدید نمی‌کند و از بین رفتن خیابان و پارکینگ تئاتر شهر موضوع خاص و بحرانی نیست.

وزیر ارشاد در بازدید از ترک‌های ایجاد شده در دیواره بیرونی سالن قشقایی

چه بی‌رحمانه‌ است که تابلوی سالن قشقایی که بالای راه‌پله ورودی سالن قرار دارد هنوز در جای خود است ولی دیگر از تماشاگر و علاقمندانی که سعی می‌کردند خود را به تماشای نمایش مورد علاقه خود برسانند، خالی است. در زمان حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد در مقام شهردار تهران پارکینگ تئاتر شهر و خیابان ضلع جنوبی مجموعه برای احداث بنایی مذهبی تخریب شد. این در حالی بود که رایزنی‌هایی از طرف مدیران تئاتری برای جلوگیری از تخریب این محدوده که متعلق به مجموعه تئاتر شهر بود صورت گرفت ولی به نتیجه نرسید.

در سال‌های بعد و در زمان حضور دکتر قالیباف در شهرداری تهران این رایزنی‌ها تداوم پیدا کرد اما باز هم نتیجه‌ای قطعی حاصل نشد و حتی علی‌اکبر تشکری‌نیا مدیرعامل مؤسسه توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری در گفتگوهایی که با رسانه‌های مختلف انجام داد اعلام کرد که خطری مجموعه تئاتر شهر را تهدید نمی‌کند و کارشناسان عمرانی شهرداری تأیید کرده‌اند که حفاری و ساخت و ساز ضلع جنوبی تهدیدی برای مجموعه محسوب نمی‌شود.

از طرفی دیگر رایزنی‌های صورت گرفته از طرف مدیران و هنرمندان تئاتر با محمدحسین صفارهرندی وزیر وقت ارشاد اسلامی نیز به نتیجه نرسید و او نیز از تعامل و رایزنی با شهرداری تهران برای حل این مشکل خبر دادند. البته در بازدیدی که صفارهرندی از مجموعه تئاتر شهر و شکاف‌های ایجاد شده در بدنه بنا داشت اعلام کرد که هر چه زودتر موضوع از طریق رایزنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهرداری تهران مطرح و مشکلات برطرف خواهد شد.

اما در آن زمان آنگونه که دیده می‌شد بیشتر اتفاقات و صحبت‌ها به نوعی به تقابل میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران مربوط می‌شد و هیچکدام از مدیران و مسئولان مربوطه احساس نگرانی و دلسوزی نسبت به مجموعه تئاتر شهر نداشتند و تئاتر شهر تنها سوژه‌ای برای تقابل بیشتر آن‌ها بود.

در ادامه رایزنی‌های صورت گرفته از طرف محمد حیدری مدیر مجموعه تئاتر شهر با شورای شهر تهران تفاهم‌ نامه‌ای منعقد شد که در آن قرار بر این شد که خیابان ضلع جنوبی تئاتر شهر به این مجموعه ارجاع داده شود تا هم بتوان از تخریب بیشتر ساختمان جلوگیری کرد و هم دسترسی به مجموعه توسط مخاطبان به درستی میسر شود.

وجود خیابان جنوبی مجموعه در شرایط اضطراری و در زمان وقوع حوادث غیر قابل پیش‌بینی، دسترسی نیروهای امدادی و همچنین خروج مخاطبان و افراد حاضر در سالن قشقایی و مجموعه و کنترل شرایط را میسر کند. اما مجموعه تئاتر شهر با نبود این خیابان علاوه بر تخریب از طرف وضعیت‌های ناگوار غیر قابل پیش‌بینی نیز تهدید می‌شود.

با وجود انعقاد این تفاهم نامه میان مدیریت مجموعه و اعضاء شورای شهر تهران باز هم وعده مذکور عملی نشد و روزها، هفته‌ها و ماه‌ها با بی‌تفاوتی مدیران و مسئولان مربوطه در نهادها و مراکز مختلف گذشت تا مجموعه تئاتر شهر باز هم زخمی دیگر را بر اندام خود مشاهده کند. باز هم وقتی ناله‌ای برخاست همه گرد مجروح جمع می‌شویم و ساعتی بعد مجروح و جراحت را فراموش می‌کنیم و به زندگی عادی خود بازمی‌گردیم.

اما این بار مجموعه تئاتر شهر به عنوان تنها مجموعه حرفه‌ای تئاتر ایران و بنایی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران با تهدیدی جدی روبروست و در صورت نبود رسیدگی لازم احتمال بروز حوادثی ناگوار در آن وجود دارد. چهارشنبه 18 آذرماه و بعد از اعلام وضعیت به وجود آمده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه مدیران و معاونین خود از مجموعه تئاتر شهر بازدید کرد.

اولین مدیری که در فضای بیرونی مجموعه حضور پیدا کرد معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. محمدحسین ایمانی خوشخو در این بازدید درباره رایزنی‌های انجام شده برای برطرف کردن مشکل ضلع جنوبی تئاتر شهر گفت: آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم با حضور آقای چمران و کارشناسان زیربط معاونت عمرانی شهرداری بود. در آن جلسه تصمیم بر این شد که مجموعه تئاتر شهر به گونه‌ای سامان‌دهی شود که خللی در اصل مجموعه ایجاد نشود و هر گونه اضافاتی که قرار است ایجاد شود همگون با مجموعه باشد.

وی ادامه داد: کارشناسان شهرداری برای مقاوم‌سازی و برطرف کردن تهدید از مجموعه بازدید کردند ولی ما همچنان در انتظار اجرای مصوبات آن جلسه هستیم. که برگرداندن خیابان جنوبی به مجموعه تئاتر شهر هم از جمله مصوبات آن جلسه بود. دوستان شهرداری باید این موضوع به صورت جدی دنبال کنند تا تئاتر شهر به عنوان تنها مجموعه حرفه‌ای تئاتر کشور بتواند به حیات خود و تولید و اجرای آثار نمایشی ادامه دهد.

معاون هنری وزیر ارشاد درباره پیگیری‌های انجام شده برای اجرای مصوبات جلسه مدیران ارشاد با شورای شهر تهران گفت: من اطمینان دارم مهندس چمران و دوستان حاضر در شهرداری در حال پیگیری اجرای مصوبات آن جلسه هستند. حال اینکه چه موانعی بر سر راه است یا چه بحث‌های فنی مطرح است، دوستان شورای شهر و شهرداری باید پاسخ بدهند.

بعد از این گفتگو حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی نیز به حاضران پیوست و همگی به استقبال دکتر سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد رفتیم. بعد از بازدید وزیر از وضعیت ضلع جنوبی مجموعه و ترک‌های ایجاد شده به سمت فضای داخلی مجموعه تئاتر رفتیم. در ابتدا وزیر از سالن اصلی تئاتر شهر دیدن کرد و سپس از سالن قشقایی و بخشی از اجرای نمایش "جن‌گیر" کورش نریمانی و پلاتوی شماره دو تمرین بازدید کرد.

در ادمه به سمت سالن سایه و کارگاه دکور سابق حرکت کردیم که در میان راه با بهزاد فراهانی نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش "فیروزه" و چهره‌ آشنای سینما، تئاتر و تلویزیون روبرو شدیم. فراهانی در گفتگویی صمیمانه گلایه‌هایی را درباره کم بودن تعداد اجرا و نبود امکان اجرای نمایش‌ها در شهرستان در حضور وزیر ارشاد مطرح کرد. سپس به کارگاه دکور و سالن سایه رسیدیم.

در تمام این بازدید حسین پارسایی به ارائه توضیحاتی در خصوص جلسات شکل‌گرفته برای برطرف کردن مشکل ضلع جنوبی تئاتر شهر، وضعیت بازسازی و نیمه‌تمام ماندن این امر به دلیل کمبود بودجه و معرفی و ظرفیت سالن‌های نمایشی مجموعه پرداخت. در نهایت به سالن کنفرانس تئاتر شهر رسیدیم و آنجا عکس‌هایی از مراحل مختلف بازسازی برای وزیر نمایش داده شد.

سیدمحمد حسینی در ادامه در جمع خبرنگاران درباره اقدامات لازم برای جلوگیری از تخریب بیشتر مجموعه تئاتر شهر و ضلع جنوبی آن گفت: ما آمدیم از نزدیک مشکل به وجود آمده را ببینیم و تصویر درستی از آن در ذهن داشته باشیم. دوستان هم قرار است سابقه مکاتبات و تفاهمنامه‌ای که با شورای شهر صورت گرفته در اختیار بنده قرار دهند. خوشبختانه رابطه خوبی با دستگاههای مختلف از جمله شهرداری هم داریم و در اولین فرصت در هفته آینده صحبتی برای رفع این مشکل خواهیم داشت.

وزیر ارشاد درباره ادامه بازسازی مجموعه تئاتر شهر خاطرنشان کرد: به طور طبیعی باید بازسازی مجموعه تئاتر شهر کامل و اشکالاتی که در ساختمان است برطرف شود. اگر این مسئله در بودجه امسال در نظر گرفته نشود در بودجه سال آینده این امکان وجود دارد و ما سعی کردیم اعتباراتمان در سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد. افزایش بودجه در دستور کار دولت است و همکاری خوبی از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وجود داشته است.

وی افزود: امیدواریم این افزایش بودجه در دولت نیز تأیید شود تا ما بتوانیم در استان‌های دیگر نیز ساخت و سازهای نیمه‌تمام، بازسازی و ساخت سالن‌های جدید را داشته باشیم. البته در استان‌ها تنها بحث وزارتخانه ارشاد نیست و شورای برنامه‌ریزی در استان‌ها نیز باید اعتبارات را تخصیص دهند. تاکنون به بحث فرهنگ آنگونه که باید توجه نشده یعنی بحث فرهنگی موضوع اصلی نبوده است. ولی اکنون که رویکرد دولت فرهنگی است فرصت مناسبی است در این زمینه تلاش و کمبودها را جبران کنیم.

حسینی ساخت و ساز و بازسازی سالن‌های نمایش و سینما را باعث ایجاد شادابی در مخاطبان و استقبال بیشتر آنها از سینما و تئاتر دانست. وی حل مشکلات تئاتر شهر را از طریق راههای تفاهم و دوستانه دانست و درگیری‌های سیاسی را در این راه مفید ندانست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تعریف تئاتر به عنوان یک حرفه در وزارت کار و اختصاص مزایای ویژه این امر به تئاتر گفت: ما در وزارت ارشاد جلساتی را با دست‌اندرکاران حوزه فرهنگی و هنری مختلف داریم و نظرات و پیشنهادات آنها را جمع‌آوری و آسیب‌شناسی می‌کنیم. سعی می‌کنیم مشکلات هنرمندان و اهالی مطبوعات را تا جایی که میسر است برطرف کنیم.

وی ادامه داد: هنوز فرصت لازم برای نشست با هنرمندان تئاتر میسر نشده است ولی در تلاشیم که هر چه سریعتر این نشست را برگزار کنیم و به مشکلات و کمبودهای موجود برای اهالی تئاتر رسیدگی کنیم تا هر چه زودتر مشکلات مرتفع شوند. در حال حاضر فضایی در کشور ایجاد شده که اهتمام به مسائل فرهنگی هنری بیش از گذشته است و باید از این فرصت برای بهبود وضعیت هنرمندان استفاده کرد. باید فعالیت‌های بین‌المللی و فعالیت استانی را گسترش دهیم. البته در برخی‌ استان‌ها امکانات را باید افزایش دهیم.

بعد از این گفتگو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هیئت همراه خود در سالن چهارسو به تماشای نمایش "سوگ سیاوش" سیاوش تهمورث نشستند. اما مجموعه تئاتر شهر با زخم‌های خود همچنان به زندگی ادامه می‌دهد و معلوم نیست که تا یک ساعت، یک روز، یک هفته یا یک ماه دیگر قادر به ادامه زندگی باشد.