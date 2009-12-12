به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از برتری 3 بر2 تیمش مقابل مقاومت سپاسی شیراز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: قبل از هر چیز این پیروزی را به هواداران واقعی استقلال تبریک می گویم. بعد از چند هفته که نتوانسته بودیم نتایج مطلوبی به دست بیاوریم، خوشبختانه در این مسابقه 3 امتیاز شیرین را به امتیازات خود اضافه کردیم.

وی با ابراز خوشحالی از برتری تیمش افزود: متاسفانه با ناکامی در دیدارهای اخیر شرمنده هواداران شده بودیم که با این پیروزی از خجالت آنها در آمدیم. امیدوارم با شکست مقاومت روند روبه رشد استقلال از سر گرفته شود و به شرایط مطلوب ابتدای فصل باز گردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران همچنین در خصوص تیم مقاومت سپاسی شیراز گفت: به تیم مقاومت احترام می گذارم به خاطر شخصیت، انسجام، پاکی و سلامت مسئولان، مربیان و بازیکنان حاضر در این تیم. جا دارد به تیم مقاومت هم به خاطر بازی خوبی که مقابل تیم ما به نمایش گذاشتند تبریک بگویم.

وی در ادامه افزود: در طول مسابقه از تمام نقاط زمین به خوبی بهره بردیم و بازیکنان در نقاط مختلف یکدیگر را پوشش می دادند. روی هم بازی هدفنمند در نیمه اول به 2 گل رسیدیم. در نیمه دوم هم برنامه ما برای ارائه بازی منظم همچون 45 دقیقه اول بود اما روی گل دقیقه 46 کریمیان انسجام تیمی مان تا اندازه ای به هم ریخت و تا دقایقی نتوانستیم آنطور که باید و شاید بازی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه گلهای تیم مقاومت روی اشتباهات فردی بازیکنان تیمش به ثمر رسیده است، افزود: تیم ما در دقایق پایانی استرس زیادی داشت. در آن دقایق طبیعی بود که بازیکنان ما مرتکب اشتباه شوند و همانطور که دیدید امیرحسین صادقی توپی را که داشت به اوت می رفت را به تور دروازه رساند. متاسفانه در آن دقایق بازیکنان ما تمرکز لازم را نداشتند و به حریف فرصت دادن بازی را به تساوی بکشاند.

وی در ادامه با ابراز تشکر از بازیکنان تیمش خاطر نشان کرد: من از بازیکنم ناراحت نیستم و از آنها تشکر می کنم برای بازی منسجمی که ارائه دادند.

وی خوش بینانه از آینده تیمش یاد کرد و گفت: با بازی خوبی که امروز تیم استقلال نشان داد به آینده این تیم خوشبینم. فکر می کنم اگر مانند دیدار امروز عمل کنیم می توانیم به انسجامی که در 10 بازی ابتدایی لیگ داشتیم برسیم و مجددا به رده‌های بالای جدول بازگردیم. در جدول لیگ امتیازها نزدیک است و با یک برد و یک شکست تیمها بالا و پایین می شوند. ما هم ناامید نیستیم و می توانیم از رده سوم هم بالاتر برویم.

مرفاوی در خصوص اعتراض هواداران تیم فوتبال استقلال در جریان دیدار امروز گفت: هوادار دوست دارد تیمش برنده شود اما نباید زمانی که به هر دلیلی تیم محبوبش به نتیجه نرسید شعار بدهد. هوادارانی که شعار می دهند "استقلال اول بشی، آخر بشی دوست داریم"، باید همیشه صبر و حوصله داشته باشند و خدایی نکرده با یک حاشیه چند دسته شوند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی آبی پوشان امروز برای استیلای نام استقلال بازی می کنند، افزود: دیگر نمی خواهم در مورد اتفاقات اخیر حرفی بزنم و قصد دارم تمام توان خود را صرف ساختن تیم خود کنم و فقط فکر استقلال باشم. بازیکنان تیم من توانایی و قدرت لازم برای موفق شدن را دارند و فقط باید آنها را از نظر روحی و بدنی آماده کنم. در آینده تمام توان خود را معطوف به دستیابی به این هدف خواهم کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با ابراز تشکر از حمایت های واعظی آشتیانی گفت: جا دارد از مدیرعامل تیم به خاطر حمایت و پشتیبانی اش از مجموعه استقلال تشکر کنم. ایشان با صحبت ها و راهنمایی های خود به ما دلگرمی می دهند. امیدوارم با موفقیت در دیدارهای آینده پاسخ محبت های آقای آشتیانی را بدهیم.

وی در خصوص بازیکنان اخراجی تیم استقلال گفت: نمی خواهم برای این بازیکنان از واژه اخراجی استفاده کنم. آنها با تصمیم کمیته انضباطی فعلا در بین ما نیستند.

مرفاوی با اشاره به احساس خود در دقایق پایانی دیدار استقلال - مقاومت و جاری شدن اشک از چشمانش گفت: در آن دقایق هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال از بابت برد استقلال و ناراحت از مسائلی دیگر. این اشک ها هم به خاطر پیروزی استقلال بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از اظهارنظر پیرامون عملکرد داور دیدار تیمش برابر مقاومت سپاسی شیراز خودداری کرد و گفت: داوری در این بازی مشکلی نداشت. شاید اگر این چنین اظهارنظر کنم.