رشد داوران بیشتر از بسکتبال بوده است/ رفتار اسلامی با آنها داشته باشیم

حسن نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقادات صورت گرفته از قضاوت‎های انجام شده در نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر گفت: اگر تیم‎های ما و به خصوص آنهایی که بازنده بازی می‏شوند، شهامت داشته باشند داور را مقصر اصلی باخت‎های خود معرفی نمی‎کنند.

وی با اشاره به رفتار دوگانه تیم‎ها در واکنش به برد و باخت‎های حاصل شده ادامه داد: چطور به هنگام پیروزی پای لیاقت و توانایی مربیان و بازیکنان در میان است اما همین که تیمی متحمل شکست می‎شود همه نگاه‎ها به سمت داور معطوف می‎شود، آنهم به حالت بدبینانه و اینگونه که او مقصر است.

رئیس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال که معتقد است تعداد داوران در این چند سال اخیر چند برابر شده است، یادآور شد: به حق داوران ایثارگری می‎کنند. آنها با هواپیما، قطار یا اتوبوس به محل برگزاری بازی می‎روند و در بحرانی‏ترین شرایط هم قضاوت خود را انجام می‏دهند اما همیشه هم مقصر هستند چون به هر حال بازی بسکتبال یک بازنده دارد!

وی تصریح کرد: ما مسلمان هستیم اما باید قبول داشته باشیم که در بسیاری از مواقع هرگز رفتار اسلامی نداریم. اگر اینگونه نبود تیم‎های بازنده همیشه به ناداوری نمی‎باختند! بهتر است نسبت به همه چیز حتی داوری اسلامی گونه رفتار کنیم.

نوربخش در پاسخ به این سوال که رشد داوری ایران به اندازه بسکتبال بوده است یا خیر؟، گفت: چه بسا پیشرفت آنها بیشتر هم بوده باشد. اگر غیر از این بود قضاوت دیدار رده‏بندی جام ملت‎های آسیا، آنهم میان دو کشور عرب با قضاوت هروس آوانسیان به عنوان سر داور برگزار نمی‎شد. من مطمئن هستم که در این مسابقات ایران فینالیست نشده بود حتما یکی از داوران ما دیدار نهایی را سوت می‎زد. هر جا تورنمنت یا مسابقه رسمی برگزار شود از داوران ایرانی هم دعوت می‎شود. چطور همه پیشرفت و کار داوران ما را قبول دارند اما کار آنها در ایران مورد انتقاد است؟

وی افزود: در بسیاری از دیدارهای NBA که بازیکنانش حتی بیشتر از فوتبالیست‎های حرفه‎ای هم حقوق می‎گیرند، حداقل نیم ساعت درگیری می‎شود. به هر حال در بسکتبال از اول بازی برخورد بدنی دارد. قرار نیست هر برخوردی خطا باشد و نادیده گرفتن آن ناداوری!

"آیا این امکان دارد که رئیس کمیته داوران به خاطر مشغله کاری فرصت کافی برای رسیدگی به امور داوری نداشته باشد و همین مسئله موجب بروز مشکلات و انتقادات تیم‎ها شده باشد؟"

نوربخش در واکنش به این سوال گفت: زمانی به خاطر ریاست هیئت بسکتبال تهران و انجمن وزارت علوم و فعالیت تمام وقت در دانشگاه مشغله کاری زیادی داشتم. اما الان فارغ از چنین مشغله‎هایی بیشترین وقت خود را صرف امور فدراسیون و به خصوص مسائل داوری می‏کنم. اگر غیر از این بود برای هر بازی یک تصویربردار نمی‎فرستادم تا فیلم بازی را تهیه کند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال ضمن بیان اینکه به عملکرد مجموعه قضاوت‏های انجام شده در نیم فصل نخست رقابت‏های لیگ برتر نمره‏ای بالاتر از 18 می‏دهد، اظهارداشت: ما به داوران و درستی کار آنها اطمینان داریم. قرار هم نیست فقط با در نظر گرفتن دیدگاه تیم‎های بازنده کار عملکرد داوران را ارزیابی کنیم. ضمن اینکه هر تیمی به قضاوت‎های صورت گرفته انتقادی دارد می‎تواند به فدراسیون مراجعه کند و فیلم بازی مورد نظرش را بازبینی کند.