رشد داوران بیشتر از بسکتبال بوده است/ رفتار اسلامی با آنها داشته باشیم

وی با اشاره به رفتار دوگانه تیمها در واکنش به برد و باختهای حاصل شده ادامه داد: چطور به هنگام پیروزی پای لیاقت و توانایی مربیان و بازیکنان در میان است اما همین که تیمی متحمل شکست میشود همه نگاهها به سمت داور معطوف میشود، آنهم به حالت بدبینانه و اینگونه که او مقصر است.
رئیس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال که معتقد است تعداد داوران در این چند سال اخیر چند برابر شده است، یادآور شد: به حق داوران ایثارگری میکنند. آنها با هواپیما، قطار یا اتوبوس به محل برگزاری بازی میروند و در بحرانیترین شرایط هم قضاوت خود را انجام میدهند اما همیشه هم مقصر هستند چون به هر حال بازی بسکتبال یک بازنده دارد!
وی تصریح کرد: ما مسلمان هستیم اما باید قبول داشته باشیم که در بسیاری از مواقع هرگز رفتار اسلامی نداریم. اگر اینگونه نبود تیمهای بازنده همیشه به ناداوری نمیباختند! بهتر است نسبت به همه چیز حتی داوری اسلامی گونه رفتار کنیم.
نوربخش در پاسخ به این سوال که رشد داوری ایران به اندازه بسکتبال بوده است یا خیر؟، گفت: چه بسا پیشرفت آنها بیشتر هم بوده باشد. اگر غیر از این بود قضاوت دیدار ردهبندی جام ملتهای آسیا، آنهم میان دو کشور عرب با قضاوت هروس آوانسیان به عنوان سر داور برگزار نمیشد. من مطمئن هستم که در این مسابقات ایران فینالیست نشده بود حتما یکی از داوران ما دیدار نهایی را سوت میزد. هر جا تورنمنت یا مسابقه رسمی برگزار شود از داوران ایرانی هم دعوت میشود. چطور همه پیشرفت و کار داوران ما را قبول دارند اما کار آنها در ایران مورد انتقاد است؟
وی افزود: در بسیاری از دیدارهای NBA که بازیکنانش حتی بیشتر از فوتبالیستهای حرفهای هم حقوق میگیرند، حداقل نیم ساعت درگیری میشود. به هر حال در بسکتبال از اول بازی برخورد بدنی دارد. قرار نیست هر برخوردی خطا باشد و نادیده گرفتن آن ناداوری!
"آیا این امکان دارد که رئیس کمیته داوران به خاطر مشغله کاری فرصت کافی برای رسیدگی به امور داوری نداشته باشد و همین مسئله موجب بروز مشکلات و انتقادات تیمها شده باشد؟"
نوربخش در واکنش به این سوال گفت: زمانی به خاطر ریاست هیئت بسکتبال تهران و انجمن وزارت علوم و فعالیت تمام وقت در دانشگاه مشغله کاری زیادی داشتم. اما الان فارغ از چنین مشغلههایی بیشترین وقت خود را صرف امور فدراسیون و به خصوص مسائل داوری میکنم. اگر غیر از این بود برای هر بازی یک تصویربردار نمیفرستادم تا فیلم بازی را تهیه کند.
رئیس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال ضمن بیان اینکه به عملکرد مجموعه قضاوتهای انجام شده در نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر نمرهای بالاتر از 18 میدهد، اظهارداشت: ما به داوران و درستی کار آنها اطمینان داریم. قرار هم نیست فقط با در نظر گرفتن دیدگاه تیمهای بازنده کار عملکرد داوران را ارزیابی کنیم. ضمن اینکه هر تیمی به قضاوتهای صورت گرفته انتقادی دارد میتواند به فدراسیون مراجعه کند و فیلم بازی مورد نظرش را بازبینی کند.
