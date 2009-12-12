وی ادامه داد: صحبت در مورد افت کشتی مازندران در حالی مطرح می شود که هیچکس به کارهای زیر بنایی صورت گرفته در گذشته توجهی ندارد.
رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: ما برای بها دادن به رقابتهای قهرمانی استان نفرات برتر در تمامی رده های سنی را به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کردیم تا به این مسابقات بها بدهیم و نتایج کسب شده در این رقابتها نمی تواند ملاک باشد و این در حالی است که ما نتایج خوبی در تمامی این رقابتها بدست آوردیم.
وی اظهار داشت: رشد کشتی در سراسر کشور بخصوص در استانهای کشتی خیزی همچون تهران ،همدان ،کرمانشاه و چند استان دیگر و رقابت این استانها با مازندران در نهایت به رشد کشتی ایران کمک کرده و به نفع کشتی مازندران نیز می باشد.
ثمر بخش در پایان در مورد رقابتهای جام موحد و حبیبی خاطرنشان کرد: این رقابتها از سال آینده میلادی در مردادماه برگزار می شود و امیدوارم با توجه به زمان مناسب این رقابتها تا مسابقات جهانی شاهد برگزاری باشکوه این رقابتها باشیم.
