اصغر ثمر بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: من اظهار نظرهای صورت گرفته در مورد افت کشتی مازندران را قبول ندارم زیرا معتقدم کسب مدال طلای تقوی در رقابت‌های جهانی نشان می دهد کشتی این خطه هنوز در دوران اوج خود قرار دارد.

وی ادامه داد: صحبت در مورد افت کشتی مازندران در حالی مطرح می شود که هیچکس به کارهای زیر بنایی صورت گرفته در گذشته توجهی ندارد.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: ما برای بها دادن به رقابتهای قهرمانی استان نفرات برتر در تمامی رده های سنی را به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کردیم تا به این مسابقات بها بدهیم و نتایج کسب شده در این رقابتها نمی تواند ملاک باشد و این در حالی است که ما نتایج خوبی در تمامی این رقابتها بدست آوردیم.

وی اظهار داشت: رشد کشتی در سراسر کشور بخصوص در استانهای کشتی خیزی همچون تهران ،همدان ،کرمانشاه و چند استان دیگر و رقابت این استانها با مازندران در نهایت به رشد کشتی ایران کمک کرده و به نفع کشتی مازندران نیز می باشد.

ثمر بخش در پایان در مورد رقابت‌های جام موحد و حبیبی خاطرنشان کرد: این رقابتها از سال آینده میلادی در مردادماه برگزار می شود و امیدوارم با توجه به زمان مناسب این رقابتها تا مسابقات جهانی شاهد برگزاری باشکوه این رقابتها باشیم.