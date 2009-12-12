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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۱

کسری 1900 میلیارد تومانی وزارت بهداشت در ماههای پایانی سال

کسری 1900 میلیارد تومانی وزارت بهداشت در ماههای پایانی سال

معاون پیشین امور مجلس وزارت بهداشت از کسری 1900 میلیارد تومانی این وزارتخانه در ماههای پایانی سال 88 خبر داد.

دکتر حسن امین لو در خصوص آخرین وضعیت کسری بودجه وزارت بهداشت در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: این وزارتخانه در سال جاری 1900 میلیارد تومان کسری بودجه دارد که 500 میلیارد آن مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است که خودش ردیف بودجه دارد.

بیمارستانهای تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله بخشهایی از وزارت بهداشت هستند که همواره در ماههای پایانی سال برای تامین هزینه ها خود با مشکل مواجه می شوند.

معاون پیشین امور مجلس وزارت بهداشت افزود: بخش دیگری از کسری بودجه وزارتخانه مربوط به تعهدات بیمه ها است که تلاش می شود تا پایان سال محقق شود.

امین لو در عین حال تاکید کرد: با این شرایط وزارت بهداشت همچنان 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد که می بایست در اصلاحیه بودجه کل کشور که از سوی دولت به مجلس ارائه می شود لحاظ شود.

روند تخصیص اعتبارات در حوزه سلامت کشور همواره با فراز و نشیب زیادی همراه بوده است و در سالیان اخیر هیچگاه بودجه کافی برای تامین هزینه های سلامت از سوی دولت تخصیص داده نشده و در نتیجه وزارت بهداشت با مشکلات عدیده ای در پایان هر سال مواجه می شود.

امین لو در خصوص سهم وزارت بهداشت از اصلاحیه بودجه کل کشور گفت: پیشنهاد ما 1000 میلیارد تومان بوده است اما باید دید دولت با چه مقدار از این رقم موافقت می کند. 
کد مطلب 998327

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