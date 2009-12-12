تخریب جنگل ابر سپر حفاظتی منطقه را از بین می برد

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن جنگل ابر در دو ناحیه متفاوت خشک و مرطوب رویشی گفت: اگر جنگل ابر مورد تجاوز قرار گیرد به دلیل موقعیت طبیعی و تاثیرات متقابل محیطی به طور قطع بخشی از جنگلهای هیرکانی در شمال ایران را از دست خواهیم داد.

این کارشناس جنگل و منابع طبیعی حیات طولانی مدت و تاریخی درختان سرخدار در منطقه ابر را نشانه موقعیت منحصر به فرد این منطقه به دلیل خاصیتهای طبیعی دانست و افزود: سرخدار بالای سه هزار سال در منطقه ابر قدمت دارد و در کمتر نقطه ای از دنیا اینچنین می روید، با این حال زندگی درختان کهنسال اورس در این جنگل نشان می دهند این منطقه از دیرباز از موقعیت مطلوبی برای رشد جنگل برخوردار بوده است.

درویش با تاکید بر غیر اصولی بودن مسیر مورد نظر برای راهسازی در دل جنگل ابر اضافه کرد: باید دید چه تعداد از شهروندان می توانند و قرار است از این جاده استفاده کنند و به نظر می رسد 60 کیلومتر راه آن هم با پهنای 11 متر برای تعداد اندکی در حال آماده شدن است و یا نیت آن وجود دارد که به خودی خود قابل قبول نیست.

این کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست جنگل ابر را سرمایه ای ملی نامید که حتی متعلق به تمامی مردم دنیا است و تاکید کرد: متن صریح قانون اقدام به قطع درختان را ممنوع اعلام کرده در حالی که جنگل ابر از مهمترین رویشگاههای جنگلی دنیا است که باید مسیر توسعه در آن به درستی سنجیده و ارزیابی زیست محیطی انجام شود.

با این حال مدیرکل دفتر جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلهای ایران ضمن رد ادعای وزارت راه مبنی بر ارائه مجوز عبور جاده از دل جنگل ابر از سوی این سازمان و سازمان محیط زیست از تشکیل کمیته ای برای اعلام این جنگل به عنوان منطقه ای "امن" خبر داده است.



دکتر پیمان یوسفی آذر پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از یکسال پیش طی پیشنهادی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان جنگلها ارائه شد موضوع تعیین جنگل ابر به عنوان منطقه ای حفاظت شده مطرح شد که این پیشنهاد به دلیل موقعیت ویژه و غنای اکولوژیک این منطقه زیست محیطی و همینطور توجه به تمام مسائل مربوط به حیات وحش مورد بررسی قرار گرفت و تا دو ماه آینده این منطقه رسما به عنوان منطقه امن اعلام می شود.

این در حالی است که وزیر راه و ترابری در حاشیه بازدید از آزاد راه خرم آباد - پل زال نسبت به امکان قطع درختان جنگل ابر در صورت انجام عملیات راهسازی اظهار بی اطلاعی کرده و کاظم جلالی نماینده شاهرود در مجلس توجیه و پشتوانه عملیات راهسازی در منطقه ابر را چهار مصوبه استانی در دولت نهم دانسته است.