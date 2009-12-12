عامل ترافیک سنندج نقطه تضاد اظهارات مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جلسه شورای ترافیک استان کردستان در حالی برگزار شد که مسئولان و اعضای شرکت کننده هر کدام عاملی را باعث افزایش ترافیک در این شهر می دانستند و آنگونه که از صحبتهای آنان بر می آمد گویا حتی در موضوع عامل اصلی ترافیک سنندج نیز اتفاق نظری وجود ندارد.

شهر سنندج به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوه آبیدر و وجود تپه های و کوهپایه های پست و بلند در داخل بافت اصلی شهر دارای توپوگرافی خاصی است و بافت مرکزی شهر نیز حدود 40 سال قبل طراحی شده و در سالهای نه چندان دور نیز با اصلاح هندسی تعداد محدودی از معابر و میادین اصلی تلاشهایی در زمینه کاهش بار ترافیکی مرکز استان صورت گرفته است ولی این موارد متوازن با رشد بی رویه جمعیت و به مراتب آن افزایش تعداد وسائل نقلیه نبوده است.

افزایش بی رویه وسائل نقلیه در کنار قرار گرفتن سازمان ها و نهادهای دولتی و مراکز تجاری و درمانی در هسته مرکزی شهر دو عامل مهم دیگری است که باعث شده تا هر روز بر میزان ترافیک در مرکز استان کردستان افزوده و در عین ناباوری مسئولان استان و حتی رئیس شورای ترافیک کردستان عوامل حاشیه ای دیگری را باعث وضعیت کنونی ترافیک در این شهر معرفی کنند.

رانندگان متخلف عامل اصلی ترافیک در سنندج

معاون عمرانی استاندار کردستان که همزمان ریاست جلسه شورای ترافیک را برعهده داشت، عامل اصلی ترافیک در سنندج را وجود رانندگان متخلف عنوان کرد.

موسی مرادیانی افزود: متاسفانه در حال حاضر عامل اصلی افزایش بار ترافیکی در سنندج به ویژه در هسته مرکزی این شهر رانندگان متخلف هستند.

وی ادامه داد: عدم توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه پارک کردن در در معابر اصلی شهر به عنوان یکی از معضلات مهمی است که ترافیک را در مرکز استان کردستان تشدید کرده است.

مردم سنندج از خیابانها به عنوان پیاده رو استفاده می کنند

معاون عمرانی استاندار کردستان البته عامل دیگری را نیز به عنوان یکی از دلایل افزایش بار ترافیکی در سنندج عنوان کرد که در نوع خود جالب بود زیرا وی گفت: مردم سنندج در خیابان ها راه می روند در حالیکه در هیچ جای ایران اینگونه نیست و باید با کارهای فرهنگی نسبت به پوشش این کاستی ها اقدام کرد.

البته مرادیانی به این نکته هیچ اشاره ای نکرد که وقتی پیاده روهای سنندج به محلی برای دست فروشی تبدیل شده و بساط جمعه بازار همواره در پیاده روهای سنندج پهن است و در کنار آن نیز مغازه داران جلوی درب مغازه خود را به ویترینی برای عرضه اجناس و کالاها تبدیل کرده اند، مردم چگونه می توانند از پیاده رویی که در اختیار دست فروشان است، استفاده کنند.

افزایش بی رویه تاکسی ها عامل ترافیک در سنندج است

اما فرماندار سنندج نیز عامل ترافیک در مرکز استان کردستان را مباحث دیگری می داند و به افزایش بی رویه تاکسی ها در این شهر اشاره کرده و در این رابطه عنوان کرد: در حالی که در 50 سال گذشته تنها یک هزار و 600 تاکسی در شهر سنندج تردد می کردند در یک سال گذشته این آمار به بیش از دو برابر رسیده است .

محمد تقی حیدری گفت: متاسفانه برخی از رانندگان تاکسی نه تنها مسافر هم سوار نمی کنند بلکه تردد آنها منجر به بسته شدن خیابان و قفل شدن شهر می شود .

وی افزود: تاکنون به دلیل تخلفات رانندگی رانندگان تاکسی در سطح شهر سنندج، حدود 500 کارت تاکسی باطل شده است .

فرماندار شهرستان سنندج خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته نقشه های شهر سنندج، معابر و خیابان ها مشکل ترافیکی ندارند بلکه مشکل از نحوه رانندگی رانندگان است.

عدم رعایت فرهنگ رانندگی عامل اصلی ترافیک در سنندج

فرمانده پلیس راهور استان کردستان به مباحث فرهنگ سازی اشاره کرد و در رابطه با وضعیت ترافیک در سنندج بیان داشت: عامل اصلی افزایش بار ترافیکی شهر سنندج رعایت نکردن فرهنگ ترافیکی از سوی رانندگان و تجمع بیش از اندازه مردم نیز باعث می شود که سطح خیابان ها و پیاده روها توسط مردم پر شود و می توان این مسئله را در افزایش بار ترفیکی سنندج بسیار موثر دانست .

عارف قادرزاده پیشنهاد داد که اعضای شورای ترافیک استان به عنوان بازرسان نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح شهر به کنترل ترافیک بپردازند .

وی با اشاره به اینکه تداوم برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان تاکسی ضروری است، گفت: سازمان تاکسیرانی باید بر کلاس های آموزشی نظارت داشته باشند .

وضعیت توپوگرافی سنندج عامل ترافیک در این شهر است

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این نشست ترافیک را یکی از بزرگترین مشکلات شهر سنندج دانست و گفت: افزایش ترافیک در سنندج به علت وضعیت توپوگرافی شهر است که خیابان های باریک و کوهستانی دارد و این معابر جوابگوی نیازهای کنونی این شهر نیست .

محمد زاهد اصولیان وجود برخی صنوف غیر ضروری مانند مطب های پزشکان، مهندسان و وکلا در مرکز شهر را یکی از عوامل مهم دیگر در افزایش بار ترافیکی شهر دانست و گفت: راه اندازی بازار مناسب برای شهرک های بهاران و حاشیه شهر و انتقال مراکز بهداشتی و درمانی به جاهای مناسب از جمله راهکارهای کاهش بار ترافیک شهر سنندج است .

افزایش جریمه رانندگان متخلف باعث کاهش بار ترافیکی سنندج می شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی سنندج نیز در این نشست افزایش جریمه های رانندگان متخلف را یکی از راه های کاهش بار ترافیکی در مرکز کردستان دانست و گفت: راهنمایی و رانندگی و تاکسیرانی به تنهایی نمی توانند وضعیت ترافیک شهر را کنترل کنند و ساماندهی ان نیازمند همکاری و تعامل مردم و مسئولین است .

آنگونه که از صحبتهای مسئولان شورای ترافیک استان کردستان برداشت می شود گویا خود آنها نیز تاکنون به نظر جامعی در خصوص عامل اصلی ترافیک که همانا می تواند وضعیت توپوگرافی خاص سنندج و رشد بی رویه وسائل نقلیه عمومی باشد نرسیده اند.

در پایان نشست شورای ترافیکی استان کردستان مقرر شد که با صدور اطلاعیه ای و انتشار آن در بین رانندگان آخرین اخطار در مورد رعایت قوانین رانندگی به اطلاع آنان رسانده شود و بعد از یک هفته از صدور اطلاعیه، جریمه های سنگین توسط سازمان تاکسیرانی برای رانندگان متخلف اعمال شود.