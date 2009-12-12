ایران مسئول بحران یمن نیست/ بحران استان صعده راه حل نظامی ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منامه، در این نشست که العربیه آن را با عنوان چشم انداز گفتگوهای منامه برگزار کرد شرکت کنندگان بحران یمن را چالشی برای منطقه بر شمردند اما در عین حال بر این عقیده بودند که این درگیری ها نشات گرفته از اختلافات فرقه ای بین شیعه و سنی نیست.

در این نشست شیخ خالد بن محمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین، جفری فیلتمن معاون وزیر خارجه امریکا در امور خاورمیانه ، علی محمد الانیسی رئیس سازمان اطلاعاتی و رئیس دفتر رئیس جمهوری در یمن و دکتر محمد فندی از اعضای مؤسسه IISS در آن حضور داشتند.

گرچه دراین نشست شبکه العربیه در تلاش بود تا نشان دهد که در یمن یک جنگ نیابتی در جریان است که ایران با استفاده از گروه الحوثی دخالت دارد اما بسیاری از شرکت کنندگان بر عدم دخالت ایران و نبود مدارکی در این باره تاکید داشتند.

در این نشست فیلتمن نماینده آمریکا بر نبود راه حل نظامی برای بحران یمن تاکید کرد.