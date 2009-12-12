  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

در نشستی در العربیه عنوان شد؛

ایران مسئول بحران یمن نیست/ بحران استان صعده راه حل نظامی ندارد

ایران مسئول بحران یمن نیست/ بحران استان صعده راه حل نظامی ندارد

در نشستی که روز گذشته در مقر شبکه العربیه برگزار شد شرکت کنندگان بر این نکته تاکید کردند که ایران مسئول و حامی بحران بوجود امده در استان صعده یمن نیست.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منامه، در این نشست که العربیه آن را با عنوان چشم انداز گفتگوهای منامه برگزار کرد شرکت کنندگان بحران یمن را چالشی برای منطقه بر شمردند اما در عین حال بر این عقیده بودند که این درگیری ها نشات گرفته از اختلافات فرقه ای بین شیعه و سنی نیست.

در این نشست شیخ خالد بن محمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین، جفری فیلتمن معاون وزیر خارجه امریکا در امور خاورمیانه ، علی محمد الانیسی رئیس سازمان اطلاعاتی و رئیس دفتر رئیس جمهوری در یمن و دکتر محمد فندی از اعضای مؤسسه IISS  در آن حضور داشتند.

گرچه دراین نشست شبکه العربیه در تلاش بود تا نشان دهد که در یمن یک جنگ نیابتی در جریان است که ایران با استفاده از گروه الحوثی دخالت دارد اما بسیاری از شرکت کنندگان بر عدم دخالت ایران و نبود مدارکی در این باره تاکید داشتند.

در این نشست فیلتمن نماینده آمریکا بر نبود راه حل نظامی برای بحران یمن تاکید کرد.

کد مطلب 998337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها