اعراب به مواضع اروپا دلخوش نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه در مطلبی با تاکید براینکه بیت المقدس پایتخت کشور فلسطین باقی خواهد ماند و این شهر پایتختی ابدی و ازلی برای فلسطین خواهد بود؛ به اعراب هشدار داد که نسبت به مواضع اخیر اروپایی ها در قبال مسئله فلسطین نگاه مثبت نداشته باشند.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، کشورهای اروپایی که از تقسیم بیت المقدس ( و اختصاص بخشی از آن به عنوان پایتخت کشور آتی فلسطین سخن می گویند) همانهایی هستند که با گزارش ریچارد گلدستون مخالفت کردند.

ریچارد گلدستون یک قاضی یهودی در گزارشی از جنگ بی امان صهیونیست ها علیه مردم بیگناه غزه، با تاکید بر وقوع جنایت های هولناک در این جنگ؛ پرده از ین جنایت برداشت.

این روزنامه در ادامه تاکید می کند: کشورهای اروپایی همانهایی هستند که سابق بر این با هر گونه محکومیتی علیه اسرائیل به علت ارتکاب جنایت های هولناک و اقدامات تروریستی آن مخالفت می کردند.

درادامه تشرین " سمیره المسالمه" نویسنده این مقاله این پرسش را مطرح می کند که چگونه یک عرب زبان یا مسلمان می تواند نسبت به مواضع اروپایی ها که سرشار از تناقض و به گونه ای حیرت برانگیز است؛ حسن ظن داشته باشد؟

تشرین درادامه قاطعانه بر این موضوع تاکید می کند که بیت المقدس تا ابد عربی و فلسطینی باقی خواهد ماند و این واقعیت را نه اشغالگران نه هیچ قطعنامه ای و یا پیش نویس یا کمیته یا اظهار نظری نمی تواند تغییر دهد.

تشرین همچنین درپایان تاکید می کند: قدس نه فقط با سخنرانی و نه فقط با شعار و برگزاری تظاهرات و اعتصابها و نه با قوانین بین المللی؛ عربی و فلسطینی باقی می ماند بلکه تنها به این علت که هیچ کس در جهان جرات تغییر دادن حقیقت و ماهیت آن را ندارد و یک میلیارد مسلمان و صدها میلیون عرب و صدها میلیون آزاده و نیروهای مقاومتی که سازش با آنها تحت هیچ شرایطی امکان ندارد؛ نیز از آن حمایت می کنند.