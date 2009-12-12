صدرنشین متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به میزبانی هرتابرلین برگزار شد، صدرنشین رقابت ها با نتیجه 2 بر 2 مقابل حریف خود متوقف شد. گوستاوو راموس دو بار در دقایق 8 و 90 برای هرتا گلزنی کرد و تونی کروس و بوراک کاپلان در دقایق 76 و 90 برای لورکوزن گل زدند. گویکو کاچار از هرتا در دقیقه 78 این دیدار به علت دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

این رقابت ها امروز شنبه با برگزاری دیدارهای زیر دنبال می شود:

* بوخوم - بایرن مونیخ

* فرایبورگ - کلن

* هوفنهایم - اینتراخت

* مونشن گلادباخ - هانوفر

* نورنبرگ - هامبورگ

* وردربرمن - شالکه

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 32 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- وردربرمن 28 امتیاز - تفاضل گل 19+

3- شالکه 28 امتیاز - تفاضل گل 10+

4- بایرن مونیخ 27 امتیاز

-------------------------------------

16- اشتوتگارت 12 امتیاز - تفاضل گل 9-

17- نورنبرگ 12 امتیاز - تفاضل گل 13-

18- هرتابرلین 6 امتیاز (یک بازی بیشتر)