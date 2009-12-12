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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۱۸

از سخنان کلینتون مشخص شد؛

وحشت آمریکا از گسترش روابط کشورهای آمریکای لاتین با ایران

وحشت آمریکا از گسترش روابط کشورهای آمریکای لاتین با ایران

وزیر خارجه آمریکا ضمن دخالت درباره روابط کشورهای آمریکای لاتین با ایران مدعی شد که مشارکت و برقراری روابط محکم با تهران عواقب بدی برای این کشورها خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هیلاری کلینتون" روز جمعه در واشنگتن گفت: آمریکا از اقدامات ایران درباره افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای آمریکای لاتین آگاه است.

وی در ادامه مدعی شد که مشارکت با ایران یک ایده بسیار اشتباه و بد برای کشورهای آمریکای لاتین است.

کلینتون گفت: اگر کشورهای آمریکای لاتین خواهان همکاری نزدیک و مشارکت با ایران هستند، باید به عواقب این اقدام بیندیشند.

به نوشته رویترز، روسای چپ گرای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا، بولیوی و اکوادور از منتقدان اصلی سیاست خارجی آمریکا هستند و روابط نزدیکی با ایران و روسیه دارند.

کد مطلب 998351

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