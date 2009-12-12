وحشت آمریکا از گسترش روابط کشورهای آمریکای لاتین با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هیلاری کلینتون" روز جمعه در واشنگتن گفت: آمریکا از اقدامات ایران درباره افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای آمریکای لاتین آگاه است.

وی در ادامه مدعی شد که مشارکت با ایران یک ایده بسیار اشتباه و بد برای کشورهای آمریکای لاتین است.

کلینتون گفت: اگر کشورهای آمریکای لاتین خواهان همکاری نزدیک و مشارکت با ایران هستند، باید به عواقب این اقدام بیندیشند.

به نوشته رویترز، روسای چپ گرای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا، بولیوی و اکوادور از منتقدان اصلی سیاست خارجی آمریکا هستند و روابط نزدیکی با ایران و روسیه دارند.