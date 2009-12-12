پوهانگ استیلرز به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که جمعه شب در ورزشگاه محمد بن زاید امارات برگزار شد، نماینده کره جنوبی با دو گل دنیلسون برزیلی در دقایق 50 و 78 مقابل نماینده آفریقا به برتری رسید.

این رقابت ها امروز یکشنبه با برگزاری دیدار تیم های اوکلندسیتی نیوزلند و آتلانته مکزیک پیگیری می شود.



ششمین دوره رقابت های جام باشگاه های جهان از 9 تا 19 دسامبر (18 تا 28 آذر) در ابوظبی امارات برگزار می شود. منچستریونایتد در دور قبل این رقابت ها با شکست کیتو اکوادور به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

این رقابت ها سال آینده هم در امارات برگزار خواهد شد اما در سال های 2011 و 2012 دوباره به محل اصلی برگزاری آن یعنی ژاپن بازمی گردد.