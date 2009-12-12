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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۱۶

نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت گشایش یافت

نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت گشایش یافت

نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت دیروزجمعه پنجاه و سومین دوره کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "دیلی استار"، باشگاه فرهنگی اعراب با اعلام این خبر عنوان کرد که این نمایشگاه که شامل کتابهای جهان عرب و کتابهای دیگر زبانهاست در مرکز اوقات فراغت و نمایشگاههای بین‌المللی بیروت BIEL برپا شده است.

پنجاه و سومین نمایشگاه کتاب بیروت که همزمان با نامگذاری بیروت به عنوان پایتخت جهانی کتاب سال 2009 برگزار می‌شود همراه با برنامه‌های جنبی از جمله جلسات بحث و گفتگو با حضور نویسندگان معروف عرب خواهد بود.

در نمایشگاه کتاب امسال 176 ناشر از صنعت و نشر لبنان به همراه 22  ناشر خارجی حضور دارند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت که به وسیله باشگاه فرهنگی اعراب و با همکاری اتحادیه ناشران لبنانی برگزار شده است تا 24 دسامبر (3 دی ماه) برپاست.

 

 

کد مطلب 998365

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