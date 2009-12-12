به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "دیلی استار"، باشگاه فرهنگی اعراب با اعلام این خبر عنوان کرد که این نمایشگاه که شامل کتابهای جهان عرب و کتابهای دیگر زبانهاست در مرکز اوقات فراغت و نمایشگاههای بین‌المللی بیروت BIEL برپا شده است.

پنجاه و سومین نمایشگاه کتاب بیروت که همزمان با نامگذاری بیروت به عنوان پایتخت جهانی کتاب سال 2009 برگزار می‌شود همراه با برنامه‌های جنبی از جمله جلسات بحث و گفتگو با حضور نویسندگان معروف عرب خواهد بود.

در نمایشگاه کتاب امسال 176 ناشر از صنعت و نشر لبنان به همراه 22 ناشر خارجی حضور دارند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت که به وسیله باشگاه فرهنگی اعراب و با همکاری اتحادیه ناشران لبنانی برگزار شده است تا 24 دسامبر (3 دی ماه) برپاست.



