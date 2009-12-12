تولیدکنندگان شهریاری سالانه 12 هزار تن قارچ تولید می کنند

ولی الله قره گوزلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در حال حاضر 20 واحد تولید قارچ در شهرستان شهریار فعال است که سالانه حدود 12 هزار تن قارچ تولید می کند.

وی افزود: با این میزان تولید، تولیدکنندگان شهریاری بیش از 50 درصد قارچ مورد نیاز کشور را تولید می کنند و در این راستا موفق به کسب رتبه اول کشوری شدند.

این مسئول با ارائه گزارش عملکرد اداره در بخش تولید محصولات دامی در شش ماه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: در این مدت 92 هزار و 500 لیتر شیر خام، 11 هزار و 750 تن گوشت سفید (مرغ)، 56 تن گوشت سفید (ماهی) در یک دوره، 53 تن عسل، 28 هزار تن تخم مرغ، 56 هزار تن گوشت و 161 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار توسط تولیدکنندگان شهریار وارد بازار شد.

وی با اشاره به وضعیت دامداری و دامپروری در شهرستان شهریار افزود: در حال حاضر 140 هزار 425 راس دام سبک (گوسفند و بز)، 131 هزار و 445 راس دام سنگین، 11 میلیون و 501 هزار و 252 قطعه طیور و سه هزار و 878 کلنی زنبور عسل در شهریار وجود دارد.

قره گوزلو بیان داشت: همچنین 243 واحد گاوداری صنعتی، 200 واحد مرغداری صنعتی، 21 واحد تکثیر آبزیان و 10 واحد پرورش آبزیان در شهریار فعالیت می کنند.

مهاجرت بی رویه و توسعه شهرها باعث تعطیلی اکثر واحدهای کشاورزی شهریار شده است

قره گوزلی در بخش دیگری با اشاره به مشکلات و تنگناهای این بخش در شهریار به خصوص پایین رفتن سفره های زیرزمینی آب و فرونشست زمین بیان داشت: کمبود آب علاوه بر اینکه آب مورد نیاز تمام اراضی قابل کشت را تامین نمی کند بلکه اراضی و باغات زیرکشت را نیز مورد تهدید قرار داده و این تهدید هرساله شدیدتر و وسیعتر می شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار عنوان کرد: مهاجرت بی رویه و توسعه شهرها و شهرداریها در شهرستان که باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای فعال کشاورزی شده است.

وی اعلام کرد: ناکافی بودن و نرخ بالای تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، تخریب اراضی و تغییر کاربری اراضی به واحدهای مسکونی و صنعتی، عدم تمکین شهرداریها به قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی، نبود سامانده GIS در شهرستان برای به روز رسانی اطلاعات و ارقام جهت برنامه ریزی دقیق در بخش کشاورزی و عدم رقابت اقتصادی بخش صنعت و خدمات به دلیل آسیب پذیربودن محصولات کشاورزی از جمله مشکلات بخش کشاورزی قزوین است.

به گفته قره گوزلی عدم تامین به موقع و کافی نهاده های مورد نیاز بخش اعم از سم، کود و ماشین آلات مورد نیاز، نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، عدم یکپارچگی زمینهای زراعی و باغی در نتیجه عدم امکان استفاده از وسایل مکانیزه و اجرای سیاستهای کشت به منظور بهره وری و راندمان بالای تولید و کاهش هزینه ها و عدم پوشش مناسب بیمه محصولات کشاورزی جهت جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و سرمازدگی از دیگر مشکلات بخش کشاورزی شهرستان شهریار است.