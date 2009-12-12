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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

با کسب رتبه نخست در کشور؛

تولیدکنندگان شهریاری سالانه 12 هزار تن قارچ تولید می کنند

تولیدکنندگان شهریاری سالانه 12 هزار تن قارچ تولید می کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار از تولید سالانه 12 هزار تن قارچ توسط تولیدکنندگان این شهرستان خبر داد.

ولی الله قره گوزلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در حال حاضر 20 واحد تولید قارچ در شهرستان شهریار فعال است که سالانه حدود 12 هزار تن قارچ تولید می کند.

وی افزود: با این میزان تولید، تولیدکنندگان شهریاری بیش از 50 درصد قارچ مورد نیاز کشور را تولید می کنند و در این راستا موفق به کسب رتبه اول کشوری شدند.

این مسئول با ارائه گزارش عملکرد اداره در بخش تولید محصولات دامی در شش ماه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: در این مدت 92 هزار و 500 لیتر شیر خام، 11 هزار و 750 تن گوشت سفید (مرغ)، 56 تن گوشت سفید (ماهی) در یک دوره، 53 تن عسل، 28 هزار تن تخم مرغ، 56 هزار تن گوشت و 161 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار توسط تولیدکنندگان شهریار وارد بازار شد.

وی با اشاره به وضعیت دامداری و دامپروری در شهرستان شهریار افزود: در حال حاضر 140 هزار 425 راس دام سبک (گوسفند و بز)، 131 هزار و 445 راس دام سنگین، 11 میلیون و 501 هزار و 252 قطعه طیور و سه هزار و 878 کلنی زنبور عسل در شهریار وجود دارد.

قره گوزلو بیان داشت: همچنین 243 واحد گاوداری صنعتی، 200 واحد مرغداری صنعتی، 21 واحد تکثیر آبزیان و 10 واحد پرورش آبزیان در شهریار فعالیت می کنند.

مهاجرت بی رویه و توسعه شهرها باعث تعطیلی اکثر واحدهای کشاورزی شهریار شده است

قره گوزلی در بخش دیگری با اشاره به مشکلات و تنگناهای این بخش در شهریار به خصوص پایین رفتن سفره های زیرزمینی آب و فرونشست زمین بیان داشت: کمبود آب علاوه بر اینکه آب مورد نیاز تمام اراضی قابل کشت را تامین نمی کند بلکه اراضی و باغات زیرکشت را نیز مورد تهدید قرار داده و این تهدید هرساله شدیدتر و وسیعتر می شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار عنوان کرد: مهاجرت بی رویه و توسعه شهرها و شهرداریها در شهرستان که باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای فعال کشاورزی شده است.

وی اعلام کرد: ناکافی بودن و نرخ بالای تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، تخریب اراضی و تغییر کاربری اراضی به واحدهای مسکونی و صنعتی، عدم تمکین شهرداریها به قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی، نبود سامانده GIS در شهرستان برای به روز رسانی اطلاعات و ارقام جهت برنامه ریزی دقیق در بخش کشاورزی و عدم رقابت اقتصادی بخش صنعت و خدمات به دلیل آسیب پذیربودن محصولات کشاورزی از جمله مشکلات بخش کشاورزی قزوین است.

به گفته قره گوزلی عدم تامین به موقع و کافی نهاده های مورد نیاز بخش اعم از سم، کود و ماشین آلات مورد نیاز، نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، عدم یکپارچگی زمینهای زراعی و باغی در نتیجه عدم امکان استفاده از وسایل مکانیزه و اجرای سیاستهای کشت به منظور بهره وری و راندمان بالای تولید و کاهش هزینه ها و عدم پوشش مناسب بیمه محصولات کشاورزی جهت جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و سرمازدگی از دیگر مشکلات بخش کشاورزی شهرستان شهریار است.

کد مطلب 998366

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