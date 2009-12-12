مجید جوزانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار در تئاتر ایران تلاش کردیم برای مشارکت و حمایت از اجرای آثار نمایشی با مطبوعات معتبر کشور وارد گفتگو شدیم. اولین گفتگوی ما با مسئولان روزنامه "همشهری" است تا از اجرای یکی از آثار نمایشی تماشاخانه‌های ایرانشهر حمایت کند و در برنامه بعدی خود با مسئولان روزنامه "تهران امروز" گفتگو خواهیم کرد.



مدیر تماشاخانه‌های ایرانشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از اخبار مطبوعات به حوزه فرهنگ و هنر مربوط است پس چرا اجازه مشارکت در اجرای آثار نمایشی به مطبوعات داده نشود. بخشی از سهم تماشاخانه ایرانشهر در فروش گیشه نمایش‌ها به مطبوعاتی که در اجرای آثار مشارکت می‌کنند تعلق پیدا می‌کند. طبیعی است که سهم مشارکت مطبوعات در اجراها با لحاظ آرم روزنامه مذکور در پوستر و بروشور و دریافت سهمی از گیشه در نظر گرفته می‌شود و آن‌ها نیز پوشش خبری لازم را برای نمایش مورد نظر انجام می‌دهند.



وی با اشاره به امکان مشارکت مستقیم مطبوعات در اجرای یک نمایش گفت: مطبوعات می‌توانند حتی در تولید یک اثر نمایشی با تماشاخانه ایرانشهر مشارکت مستقیم داشته باشند. حتی در صورت نیاز می‌توانند موضوع مورد نظر خود را برای تولید یک اثر نمایشی با ما در میان بگذارند و در صورت توافق اثری مشترک تولید و اجرا شود.

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