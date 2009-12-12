معاونین دانشگاهها خواستار شفافیت در لایحه هدفندکردن یارانه ها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان در چهل و ششمین گردهمایی معاونان دانشجویی فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر کشور، از وزیر علوم خواستند که به دلیل اهمیت بحث فرهنگی در دانشگاه ها نسبت به ایجاد معاونت مستقل فرهنگی توجه ویژه مبذول داشته و این تقاضای مهم را به عنوان مسئله مهم دانشگاه ها مورد توجه هیئت دولت به خصوص شخص رئیس جمهور قرار دهند.

معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در این بیانیه آورده اند، با اعتقاد به بینش و بصیرت عمیق رهبر معظم انقلاب به ویژه دشمن‌شناسی معظم له و هشدار ایشان مبنی بر "جنگ نرم" شکل گرفته از سوی دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی، خواستار توجه ویژه دانشگاهیان برای مقابله با توطئه ‌های دشمن در جنگ نرم هستیم.

شرکت کنندگان در این گردهمایی همچنین از وزارت علوم خواستند، نظر به اهمیت شکل گیری پژوهشسراهای دانشجویی، توجه ویژه ای را در ایجاد بسترهای لازم برای شکل گیری این مجموعه های علمی و فرهنگی مبذول دارد.

معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در این بیانیه همچنین خواستار فعال شدن کمیته های فرهنگی هیئت های نظارت در استان ها جهت پویاتر کردن برنامه های فرهنگی و برقراری یک نظام مستمر نظارت و ارزشیابی شدند.

شرکت کنندگان در این برنامه از وزارت علوم خواستند، نظر به کارآمد بودن فعالیت انجمن های علمی و استقبال خوب دانشجویان و اساتید از این مجموعه تقاضا داریم در خصوص تخصیص اعتبار لازم و کافی برای هر چه فعالتر شدن این انجمن‌ها توجه ویژه صورت پذیرد.

معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها دراین بیانیه تأکید کردند: از آنجا که از جمله وظایف مهم فرهنگی دانشگاه را ایجاد بسترهای لازم برای تقویت بینش و بصیرت و آگاهی سیاسی دانشگاهیان می دانیم، ضمن پرهیز از هر گونه جنجال سیاسی در دانشگاه‌ها و ایجاد التهاب، بر حرکت مبتنی بر تعادل و آرامش همراه با افزایش بصیرت تأکید می کنیم.

شرکت کنندگان همچنین خواستار صرف بودجه کافی برای امور فرهنگی خوابگاهها شدند و از دولت و مجلس خواستند ضمن توجه هر چه بیشتر به جایگاه مهم دانشگاه و دانشگاهیان در پیشرفت و توسعه علمی کشور، با اختصاص بودجه و امکانات کافی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور حمایت عملی خود را از توسعه علمی کشور نشان داده دانشگاهیان را در ایفای وظایف کلان خود به ویژه تحقق اهداف سند چشم انداز یاری دهند.