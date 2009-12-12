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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

نمایشگاه بین المللی هتلداری مشهد در فهرست سازمان جهانی گردشگری ثبت می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری مشهد در فهرست نمایشگاه های سازمان جهانی گردشگری (unwto) ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا موسوی شامگاه جمعه در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت هتلداری ایران در مشهد با اشاره به جایگاه برگزاری این نمایشگاه در منطقه افزود: نخستین منطقه نمونه ملی گردشگری، تجاری نمایشگاه بین المللی مشهد نخستین منطقه تجاری و گردشگری کشور بوده و استان خراسان رضوی و مشهد مقدس به دلیل قرار گرفتن در همسایگی با کشورهای آسیا میانه، فرصت ویژه ای برای جهانی شدن صنعت هتلداری جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است.

این مسئول گفت: صنعت هتلداری کشور در جهت توسعه زیر ساختهای صنعتی و تخصصی آن باید پیش برود و از سویی بتواند نقش ارائه خدمات هتلداری و گردشگری را برای استقبال گردشگران و رونق این صنعت در تمامی کشور، فراهم سازد.

وی افزود: مشهد مقدس با ورود سالانه بیش از 25 میلیون زائر و گردشگر به  قطب صنعت هتلداری و گردشگری کشور تبدیل شده است و برگزاری این نمایشگاه در کنار آن توانسته است نمایشگاه صنعت هتلداری جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به اهمیت و تداوم نمایشگاه صنعت هتلداری ایران در مشهد و حضور در مجامع بین المللی از جمله سازمان جهانی گردشگری ( unwto)، افزود: امروز صنعت نمایشگاهی و صنعت گردشگری کشور در جایگاهی برابر قرار گرفته اند که می توان با حمایت و تامین زیر ساختهای این دو صنعت روبه پیشرفت، افق روشنی را برای حضور در مجامع بین المللی از طریق برگزاری نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد و ویژگی های بارز صنعت گردشگری را بیش از پیش در تمامی نمایشگاه های کشور گسترش داد.

موسوی ادامه داد: ظرفیت بالقوه و ویژه ای در منطقه نمونه ملی گردشگری و تجاری نمایشگاه بین المللی مشهد نهفته است که می تواند به عنوان تنها مرکز دائمی نمایشگاهی بین المللی گردشگری کشور معرفی شود و در همین راستا با تامین زیرساختهای لازم از جمله تجهیز آن به هتل تجاری مرکز همایشهای ویژه و افزایش فضای نمایشگاهی، جایگاه ویژه ای را برای میزبانی و خدمت رسانی به گردشگران و زائران داخلی و خارجی مهیا کند.

وی گفت: برای توسعه صنعت گردشگری کشور در منطقه نمونه ملی گردشگری، تجاری نمایشگاه بین المللی مشهد می توان، نمادهای تاریخی و باستانی شهرهای ایران را باتوجه به شرایط محیطی آن مناطق، در این منطقه به وجود آورد تا بتوان سهم حضور گردشگر و زائر را به بیش از پنج روز افزایش داده و همچنین حداقل آمار حضور زائران در مشهد مقدس را تا 30 درصد افزایش داد.

کد مطلب 998401

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