نمایشگاه بین المللی هتلداری مشهد در فهرست سازمان جهانی گردشگری ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا موسوی شامگاه جمعه در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت هتلداری ایران در مشهد با اشاره به جایگاه برگزاری این نمایشگاه در منطقه افزود: نخستین منطقه نمونه ملی گردشگری، تجاری نمایشگاه بین المللی مشهد نخستین منطقه تجاری و گردشگری کشور بوده و استان خراسان رضوی و مشهد مقدس به دلیل قرار گرفتن در همسایگی با کشورهای آسیا میانه، فرصت ویژه ای برای جهانی شدن صنعت هتلداری جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است.

این مسئول گفت: صنعت هتلداری کشور در جهت توسعه زیر ساختهای صنعتی و تخصصی آن باید پیش برود و از سویی بتواند نقش ارائه خدمات هتلداری و گردشگری را برای استقبال گردشگران و رونق این صنعت در تمامی کشور، فراهم سازد.

وی افزود: مشهد مقدس با ورود سالانه بیش از 25 میلیون زائر و گردشگر به قطب صنعت هتلداری و گردشگری کشور تبدیل شده است و برگزاری این نمایشگاه در کنار آن توانسته است نمایشگاه صنعت هتلداری جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به اهمیت و تداوم نمایشگاه صنعت هتلداری ایران در مشهد و حضور در مجامع بین المللی از جمله سازمان جهانی گردشگری ( unwto)، افزود: امروز صنعت نمایشگاهی و صنعت گردشگری کشور در جایگاهی برابر قرار گرفته اند که می توان با حمایت و تامین زیر ساختهای این دو صنعت روبه پیشرفت، افق روشنی را برای حضور در مجامع بین المللی از طریق برگزاری نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد و ویژگی های بارز صنعت گردشگری را بیش از پیش در تمامی نمایشگاه های کشور گسترش داد.

موسوی ادامه داد: ظرفیت بالقوه و ویژه ای در منطقه نمونه ملی گردشگری و تجاری نمایشگاه بین المللی مشهد نهفته است که می تواند به عنوان تنها مرکز دائمی نمایشگاهی بین المللی گردشگری کشور معرفی شود و در همین راستا با تامین زیرساختهای لازم از جمله تجهیز آن به هتل تجاری مرکز همایشهای ویژه و افزایش فضای نمایشگاهی، جایگاه ویژه ای را برای میزبانی و خدمت رسانی به گردشگران و زائران داخلی و خارجی مهیا کند.

وی گفت: برای توسعه صنعت گردشگری کشور در منطقه نمونه ملی گردشگری، تجاری نمایشگاه بین المللی مشهد می توان، نمادهای تاریخی و باستانی شهرهای ایران را باتوجه به شرایط محیطی آن مناطق، در این منطقه به وجود آورد تا بتوان سهم حضور گردشگر و زائر را به بیش از پنج روز افزایش داده و همچنین حداقل آمار حضور زائران در مشهد مقدس را تا 30 درصد افزایش داد.