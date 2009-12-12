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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

یو پی آی خبر داد:

ناکامی رژیم اسرائیل در استخدام جاسوسان مسلط به زبان فارسی

ناکامی رژیم اسرائیل در استخدام جاسوسان مسلط به زبان فارسی

بنابر گزارش یک خبرگزاری غربی اطلاعیه دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای استخدام جاسوسان فارسی زبان تاکنون به نتیجه نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس اینترنشنال، دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین بت) مدعی شده که علت این اقدام مقابله با جاسوسان ایرانی است.

بر این اساس، شین بت با استخدام افراد مسلط به زبان فارسی، آموزش آنها را در ماه آوریل آینده (اردیبهشت) آغاز خواهد کرد.

البته تاکنون شین بت افراد موردنیاز خود را در این زمینه که به زبان فارسی مسلط باشند نیافته است.

در این گزارش به این مسئله اشاره شده است که رژیم صهیونیستی در دهه 70 میلادی با همین روش به مبارزه جاسوسی علیه اتحاد جماهیر شوروی اقدام کرده است.

کد مطلب 998411

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