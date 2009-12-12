ناکامی رژیم اسرائیل در استخدام جاسوسان مسلط به زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس اینترنشنال، دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین بت) مدعی شده که علت این اقدام مقابله با جاسوسان ایرانی است.

بر این اساس، شین بت با استخدام افراد مسلط به زبان فارسی، آموزش آنها را در ماه آوریل آینده (اردیبهشت) آغاز خواهد کرد.

البته تاکنون شین بت افراد موردنیاز خود را در این زمینه که به زبان فارسی مسلط باشند نیافته است.

در این گزارش به این مسئله اشاره شده است که رژیم صهیونیستی در دهه 70 میلادی با همین روش به مبارزه جاسوسی علیه اتحاد جماهیر شوروی اقدام کرده است.