سه منتقد از چهارده سالگی می ترسند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که اولین نشست از سلسله نشستهایی با عنوان "چشمه‌ کتاب" است امیر احمدی آریان، شهلا زرلکی و مهدی یزدانی‌خرم درباره‌ جدیدترین کتاب محمودی گفتگو می‌کنند.

"از چهارده سالگی می‌ترسم"مجموعه‌ای است از هشت داستان کوتاه که"قول و قرار" نخستین و در عین حال بلندترین داستان این مجموعه است. در ادامه آن ناخنها و آواز، ناخنها و دود، سی‌در، حکایت ماریا و مرد غریبه، از چهارده سالگی می‌ترسم، دیشب توی باران گم شدیم و پله‌هایی که بالا نرفته‌ام آمده است.

داستانهای این کتاب را یزدانی خرم ویراستاری کرده‌ و در مجموعه "جهان تازه داستان" نشرچشمه چاپ شده‌اند.

نقد "از چهارده سالگی می‌ترسم" ساعت 16 آغاز می شود.



جلسات چشمه‌کتاب با همکاری نشر چشمه و فرهنگسرای شفق شکل می‌گیرد.