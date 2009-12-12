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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

سه منتقد از چهارده سالگی می ترسند

سه منتقد از چهارده سالگی می ترسند

مجموعه داستان "از چهارده‌سالگی می‌ترسم " نوشته حسن محمودی یکشنبه 22 آذر با حضور نویسنده کتاب و سه منتقد در سرای کتابِ پارک شفق نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که اولین نشست از سلسله نشستهایی با عنوان "چشمه‌ کتاب" است امیر احمدی آریان، شهلا زرلکی و مهدی یزدانی‌خرم  درباره‌ جدیدترین کتاب محمودی گفتگو می‌کنند.

"از چهارده سالگی می‌ترسم"مجموعه‌ای است از هشت داستان کوتاه که"قول و قرار" نخستین و در عین حال بلندترین داستان این مجموعه است. در ادامه آن ناخنها و آواز، ناخنها و دود، سی‌در، حکایت ماریا و مرد غریبه، از چهارده سالگی می‌ترسم، دیشب توی باران گم شدیم و پله‌هایی که بالا نرفته‌ام آمده است.

داستانهای این کتاب را  یزدانی خرم ویراستاری کرده‌ و در مجموعه "جهان تازه داستان"  نشرچشمه چاپ شده‌اند.

نقد "از چهارده سالگی می‌ترسم" ساعت 16 آغاز می شود.

جلسات چشمه‌کتاب با همکاری نشر چشمه و فرهنگسرای شفق شکل می‌گیرد.

 

 

کد مطلب 998413

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