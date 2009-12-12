نقشه جامع تنوع ژنتیکی آسیا ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان طی مطالعه ای برای ارائه نقشه کامل تنوع ژنتیکی آسیا موفق به یافتن تشابهات ژنتیکی میان ساکنان آسیا و وجود تنوع ژنتیکی از بخش شمالی این قاره تا بخش جنوبی آن شدند. این تیم تحقیقاتی نمونه های ژنتیکی 73 قوم آسیایی را برای بررسی بیش از 50 هزار تک نوکلئوتید پلی مورفیسم مورد مطالعه قرار دادند. این عامل از کد دی ان ای نمایانگر تفاوتهای دی ان ای است که می توان با کمک آن دریافت دو انسان از نظر ژنتیکی تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک هستند.

نتایج نشان داد همانطور که انتظار می رفت دو فرد در منطقه ای مشابه یا با زبانی مشابه از نظر ژنتیکی شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند و در عین حال پاسخ سئوالی که همیشه درباره منشا جمعیت گرد آمده در آسیا مطرح بوده است را نیز آشکار کرد. مطالعات نشان داد جمعیتی که در ابتدا در آسیا گرد هم آمده اند، ناشی از یک مهاجرت از سمت جنوب تشکیل شده است.

به گفته محققان سن جمعیت یک منطقه نسبت به ابعاد آن بر روی تنوع ژنتیکی آن جمعیت تاثیر بسزایی دارد و بر اساس آنچه از مطالعات جدید به دست آمده است، جمعیت آسیا برای اولین بار از جنوب شرق وارد این قاره شده و به تدریج جمعیت کنونی آن را تشکیل داده اند و به آرامی این تنوع ژنتیکی در میان جمعیت جوانتر آسیایی از بین رفته است.

محققان معتقدند این تشابه ژنتیکی در میان آسیایی ها می تواند بر روی مطالعات ژنتیکی در این قاره تاثیر مثبتی داشته باشد و در تولید دارو برای بیماری هایی که اقوام آسیایی را تحت تاثیر قرار داده و می تواند جان آنها را با خطر مواجه کند، تاثیر گذار باشد.

بر اساس گزارش بی بی سی، ائتلاف Pan-Asian SNP متشکل از 90 دانشمند در 11 کشور از جمله چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و آمریکا بوده است که به اعتقاد بسیاری از دانشمندان تحقیقات این ائتلاف توانسته قطعه ای مهم از پازل تنوع گونه های انسانی در سرتاسر جهان را کشف کند.