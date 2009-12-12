آغاز کنفرانس امنیتی منامه با سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منامه، ششمین اجلاس امنیتی منطقه موسوم به گفتگوهای منامه با حضور حدود 300 نفر از مسئولان و شخصیت های بلند پایه منطقه ای و بین المللی با سخنرانی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران آغاز شد.

هیئت ‌هایی از جمهوری اسلامی ایران، بحرین، یمن، آمریکا، انگلیس، امارات متحده عربی، ترکیه، سنگاپور، عربستان سعودی، روسیه، قطر، پاکستان، کویت، اردن، ژاپن، عراق، هند، اسپانیا، آلمان، فرانسه، کانادا و افغانستان در سطح معاونان نخست ‌وزیر، وزرای امور خارجه و دفاع، روسای ستاد کل نیروهای مسلح، روسای سازمان‌های امنیتی و برخی موسسات پژوهشی در این اجلاس دو روزه حضور خواهند داشت.

امنیت منطقه‌ای در چارچوب اقتصاد سیاسی؛ امنیت و انرژی هسته‌ای؛ افغانستان در منطقه خلیج فارس؛ آمریکا و امنیت منطقه‌ای؛ همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای؛ عراق و منطقه؛ نقل و انتقالات نظامی و همکاری‌های امنیتی و نقش بازیگران غیردولتی در همکاری‌های منطقه‌ای از جمله موضوعاتی است که در این اجلاس دو روزه به آن پرداخته خواهد شد.