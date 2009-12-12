کمبود و ناتوانی نیروی افغانی؛ بهانه تداوم اشغالگری آمریکا

هم اکنون شاهد افزایش خشونت ها و آمار تلفات در افغانستان به خصوص در ولایت هلمند هستیم که نیروی پلیس محلی افغانستان قادر به برقراری ثبات و امنیت در این کشور نیست و نفوذ طالبان در افغانستان تا بدان حد است که هیچ کس حاضر به ایفای مسئولیت های یک پلیس در این کشور به خصوص در جنوب افغاتستان نیست.

به نوشته آنتی وار، استراتژی عقب نشینی نظامیان آمریکایی از افغانستان بر اساس واگذاری مسئولیت به نیروهای محلی افغانی است و ناتوانی در استخدام نیروی پرتوان محلی باعث شده است تا آمریکا به بهانه برقراری امنیت و ثبات همچنان در این کشور باقی بماند که در این شرایط هیچ نیروی متحدی جایگزین این نیروها نخواهد شد.

اوباما شامگاه سه شنبه 10 آذر در سخنرانی خود برای اعلام راهبرد جدید در افغانستان در جمع دانشجویان دانشکده نظامی ارتش آمریکا در وست پوینت قول داد که در صورت پیروز شدن در جنگ افغانستان نظامیان آمریکایی در جولای 2011 از این کشور خارج شوند.

وی افزود: نیروهای آمریکایی پس از 18 ماه به تدریج به کشور بازمی گردند و ایالات متحده به دلیل حملات 11 سپتامبر 2001 در افغانستان حضور دارد.

بنابراین هم اکنون شاهد ضعف در عملکرد دولت آمریکا در افغانستان هستیم و پیش بینی می شود که واشنگتن به بهانه ناتوانی برای آموزش و استخدام نیروهای محلی افغانی همچنان به اشغالگری های خود در این کشور ادامه دهد و به یک جنگ طولانی مدت در این کشور بپردازد.

همچنین در صورتی که نیروهای تازه استخدام شده قادر به ایفای نقش خود و برقراری ثبات و امنیت در افغانستان نباشند، طالبان هر روز نفوذ بیشتری را در این کشور بدست می آورند که در این شرایط نیروهای امنیتی اعتباری را در میان مردم افغانستان نخواهند داشت.

در همین حال رهبران طالبان و القاعده سوءاستفاده های لازم را از شرایط کنونی برده اند و در تلاش برای ترغیب مردم برای اعلام مخالفت خود با ادامه جنگ افغانستان هستند، چنانچه نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت مردم کشورهای اروپایی خواهان عقب نشینی نظامیان خود از کشور جنگ زده هستند.

مخالفت مردم کشورهای اروپایی با جنگ افغانستان در حالی بیان می شود که با وجود حملات موشکی آمریکا در افغانستان و پاکستان، شهروندان غربی بسیاری به اردوگاههای القاعده و طالبان در این دو کشور می پیوندند.

در همین حال سرویس های امنیتی آلمان از ماه گذشته تاکنون به حالت آماده باش درآمده اند زیرا نیروهای القاعده و طالبان هشدار دادند که در صورت عدم خروج نظامیان این کشور از افغانستان، جان نیروهای امنیتی آلمانی در خطر است و آنها نظامیان را مورد هدف قرار می دهند.

به گفته تحلیلگران، بحران و مشکلات در افغانستان به این زودیها پایان نمی یابد، به طوری که این چالشها همیشه گریبانگیر اوباما خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا که رویای خروج از ناکامی ها در این کشور جنگ زده را در سر دارد، هم اکنون با اعتراض بسیاری از مخالفین جنگ و سناتورهای بانفوذ در کابینه خود روبرو است.