۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۴

فروش "چهره به چهره" به 12 میلیون رسید

فروش فیلم سینمایی "چهره به چهره" ساخته علی ژکان در 10 سینمای تهران به 12 میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، 23 روز از اکران عمومی این فیلم در تهران می‌گذرد و فروش آن به 12 میلیون رسیده است. خلاصه داستان "چهره به چهره" که در جشنواره فیلم فجر پارسال حضور داشت، آمده است: پلیس در جستجوی رد قاتل با زوایای پیدا و پنهان زندگی مقتول ـ مهندس مهران شاهرخی ـ روبرو است.

در این فیلم جمشید هاشم‌پور، علی عمرانی، شیوا خنیاگر، مصطفی طاری، کاوه کاویان، تورج فرامرزیان، حمیدرضا فلاحی، فرانک حیدریان و... بازی کرده‌اند. علی ژکان فیلم‌های سینمایی "عیسی می‌آید"، "سایه به سایه" و "مادیان" را در کارنامه دارد.

