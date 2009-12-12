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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

"عشق الهی در عرفان اسلامی"منتشر شد

کتاب"عشق الهی در عرفان اسلامی"نوشته بنیامین آبراهاموف، با ترجمه مرضیه شریعتی از سوی انتشارات حکمت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مبانی دو نظریه در باب عشق الهی (نظریه غزالی و ابن‌دباغ) که در این کتاب محل بحث واقع شده‌اند، به اندیشه‌های یونانی، یهودی، مسیحی و اسلامی بازمی‌گردند.

غزالی تحت تأثیر آموزه‌های افلاطون و ابن‌سینا بود در حالی که ابن‌دباغ، که برخی دیدگاه‌های غزالی‌وار را پذیرفته بود، نظریه‌ای را درباره عشق الهی پروراند که می‌توان آن را به اندیشه‌های نوافلاطونی نسبت داد.

غزالی و ابن‌دباغ نظریه‌های کاملی را در باب عشق الهی پروراندند که تعریفهای عشق، علل و نشانه‌های آن، شیوه های عشق به خدا و عشق خدا به انسان و انواع عشق را دربرمی‌گیرد.


 

کد مطلب 998452

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