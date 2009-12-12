اولین ضد ماده نوری کاملا نامرئی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیزیکدانان لابراتوار برکلی کالیفرنیا و موسسه میکروالکترونیک و میکروسیستمهای ناپل برای اولین بار توانستند یک قاب کوچک از ضد ماده نوری را ایجاد کنند. این تیغه قادر است از گسترش نور در هوا جلوگیری کرده و بنابراین کاملا نامرئی به نظر برسد.

این تیغه از یک "متا ماده" و یا ماده ای که در ساختار داخلی آن و در سطح نانومتری تغییراتی به وجود آمده ساخته شده است. این تغییر ساختار موجب می شود که خواص ماده با نمونه طبیعی آن متفاوت باشد.

این محققان روی یک نوار سیلیکونی حفره های بسیار کوچکی به وجود آوردند. این حفره ها در ابعاد چند میلیونیم میلیمتر و به شکل حرف b بودند. به این ترتیب ماده دستکاری شده و یا "متا ماده" به دست آمد. ضریب شکست این ماده برابر با 1- بود. این ضریب شکست در نقطه مقابل ضریب شکست هوا قرار دارد که برابر با 1+ است.

با در کنار هم قرار دادن یک هزار نوار متا ماده، سیستمی ایجاد شد که در مقابل نور یک "ضد هوا" بود.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "زمانی که نور از عرض این تیغه عبور می کند شکستهای نور حذف می شوند و به این ترتیب هیچ نوری از آن بیرون نمی آید. بنابراین هوا و ضد هوا در برخی از طول موجها برای مثال طول موج فراسرخ نامرئی می شوند و تیغه دیده نمی شود."

براساس گزارش Physical Review Letters، نتیجه این آزمایش، فضایی است که در آن نور وجود ندارد.

این دانشمندان افزودند: "تحقیقات ما نشان می دهند که متا مواد عمل می کنند و می توانند در دنیای واقعی نیز کاربرد داشته باشند. از میان کاربردهای آینده این متا مواد می توان به ساخت میکروسکوپهای نوری اشاره کرد که قادرند ساختارهای مرکب از دهها اتم و یا مولکول بسیار بزرگ را مشاهده کنند. این ساختارها درحال حاضر تنها با کمک میکروسکوپهای الکترونیکی دیده می شوند. همچنین این متا مواد می توانند در دنیای رایانه ها و در ساخت تراشه ها نیز مورد استفاده قرار گیرند."