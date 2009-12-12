قراردادم یکشنبه تمدید می شود / شان تیم ملی را پایین نمی آوریم

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مشکل خاصی برای تمدید قراردادم وجود ندارد و با مسئولان فدراسیون فوتبال به توافق نهایی رسیده‌ام. با این حال روز یکشنبه در نشست کمیته تیم‌های ملی موضوع تمدید قرارداد من مطرح می شود و پس از تایید اعضا این قرارداد برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

وی در خصوص دلایل انصراف تیم ملی فوتسال ایران از حضور در تورنمنت آذربایجان گفت: آذربایجانی‌ها مدعی شدند برای حضور در تورنمنت بین المللی این کشور تیم‌های چون هلند، بلژیک، روسیه و اوکراین دعوت شده‌اند. ما هم با توجه به حضور این تیم‌ها برای شرکت در تورنمنت آذربایجان اعلام آمادگی کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران خاطرنشان کرد: آنها زمانی که مطمئن شدند در تاریخ مقرر به باکو خواهیم رفت، در نامه‌ای عذر خواسته و مجددا اعلام کردند هیچ کدام از تیم‌های مطرح دنیا در تورنمنت آذربایجان شرکت نمی کنند و به جای این تیم‌ها، ترکیه و گرجستان به این رقابت‌ها خواهند آمد.

وی با اشاره به اینکه از رئیس کمیته فوتسال خواسته است تا از حضور تیم ملی در تورنمنت آذربایجان ممانعت به عمل آورد، افزود: ما هم با توجه به شان و جایگاه فوتسال ایران از حضور در تورنمنت آذربایجان انصراف دادیم. چرا که جایگاه فوتسال ایران بالاتر از بازی با تیم‌هایی چون گرجستان و ترکیه است که در فوتسال دنیا محلی از اعراب ندارند.

شمس با اشاره به اینکه آذربایجانی‌ها درسال گذشته نیز با همین راهکار به دنبال دعوت از تیم‌های بزرگ دنیا بودند، افزود:ما حتی اگر در تورنمنت فوتسال آذربایجان عنوان قهرمانی را هم به خود اختصاص می دادیم، اتفاق خاصی رخ نمی داد. چرا که صعود در رنکینگ جهانی تنها در صورتی تحقق می یابد که با تیمهای برتر دنیا بازی کنیم. ما زمانی می توانیم در رده بندی فیفا رشد کنیم که روسیه، پرتغال و اسپانیا را شکست دهیم نه اینکه مقابل آذربایجان و ترکیه بایستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از منتفی شدن سفر تیم ملی فوتسال به آذربایجان، اعزام این تیم به بلژیک قطعی شد و در ماه ژانویه برای برگزاری دو بازی دوستانه با تیم ملی این کشور عازم بروکسل خواهیم شد.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خاتمه از احتمال سفر تیم ملی فوتسال به مجارستان و رویارویی با تیم ملی این کشور پیش از سفر به بلژیک خبر داد.