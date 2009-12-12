تیم ملی حفاری ایران فاتح هفته ششم رقابت های لیگ وزنه برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه با حضور تیم های مناطق نفت خیز جنوب، ملی حفاری ایران، دانشگاه پیام نور، نیروی زمینی ارتش، صنعت و معدن کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، همدان و فارس به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد که در پایان تیم ملی حفاری ایران پیروز این هفته شد و تیم های مناطق نفت خیز جنوب و صنعت و معدن کرمانشاه به ترتیب در رده های دوم و سوم ایستادند.



نتایج تیمی:

ملی حفاری ایران: 39.09 امتیاز

مناطق نفت خیز جنوب: 38.86 امتیاز

صنعت و معدن کرمانشاه: 37.98 امتیاز

نیروی زمینی ارتش: 34.19 امتیاز

فارس: 34.13 امتیاز

همدان: 32.89 امتیاز

دانشگاه پیام نور: 31.49 امتیاز

خراسان رضوی: 26.48 امتیاز

آذربایجان غربی: 25.23 امتیاز

مترو کرج: غایب

خراسان شمالی: غایب