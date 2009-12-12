هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست/ مجلس به نظارت اهمیت بیشتری دهد

دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس اظهار داشت: این لایحه با کمال حوصله و دقت توسط مجلس بررسی و در آن سه تغییر اساسی داده شد.

یکی از کارهای مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه ها این بود که بازتوزیع یارانه ها شامل همه مردم شود

وی توضیح داد: اولین تغییر در لایحه هدفمند کردن یارانه ها افزایش مدت اجرای آن از سه سال به پنج سال بود که باعث می شود شیب افزایش قیمتها کمتر باشد و فشار کمتری به مردم وارد شود. دوم اینکه بازتوزیع یارانه ها شامل همه مردم به نسبت درآمد آنها شد نه چند دهک خاص و در نتیجه لایحه از حالت سوسیالیستی خارج شد.



مطهری سومین تغییر در لایحه هدفمند کردن یارنه ها را حذف تاسیس صندوق مستقل ویژه درآمدهای ناشی از افزایش قیمتها و خارج از قانون بودجه سالانه و نظارت دیوان محاسبات که در لایحه دولت گنجانده شده بود خواند و تصریح کرد: به جای تاسیس این صندوق چهار ردیف کلی، یکی درآمدی و سه تا هزینه ای در قانون بودجه سالانه منظور شد تا میزان افزایش قیمتها در هر سال و نیز نحوه هزینه شدن درآمدهای حاصل از آن بدون ورود در جزئیات تحت نظارت و کنترل مجلس باشد.

وی بااشاره به اعلام مغایرت دو ماده 12 و 15 لایحه ( 13 و ماده 16 مصوب مجلس) از سوی شورای نگهبان پیشنهاد کرد که مجلس می تواند با حذف ماده 16 یا به نحو دیگری این ابهام را برطرف کند.

نماینده تهران با اشاره به اینکه دولت بر تشکیل صندوق مستقل بدون نظارت اصرار دارد، یادآوری کرد که رئیس جمهور برای این مسئله بدون مقدمات لازم وارد مجلس شد و برخلاف آیین نامه داخلی مجلس 15 دقیقه نطق کرد و خلاصه حرف ایشان این بود که ماده 13 را آن گونه که من می گویم تصویب کنید که امری خلاف دموکراسی بود.

وی اضافه کرد: مجلس ابتدا دراین باره خوب عمل نکرد و اشتباها لایحه را به کمیسیون ویژه ارسال کرد برای آنکه معلوم شود آیا نامه رئیس کمیسیون ویژه درباره اضافه کردن یک ماده الحاقی مصوبه کمیسیون بوده یا نظر شخصی ایشان ولی این امر در رسانه ها به معنی تلاش مجلس برای برآورده کردن خواست دولت و عقب نشینی مجلس تلقی شد اما در نهایت با ارجاع لایحه به شورای نگهبان و اعلام اتمام کار مجلس لایحه به مسیر قانونی خود بازگشت.

دو راه پیش روی دولت است یکی اینکه مصوبه مجلس را پس از تایید شورای نگهبان اجرا کند و دیگری اینکه لایحه دیگری به مجلس تقدیم کند تا قانون هدفمند کردن یارانه ها ملغی شود

مطهری در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه برخی اعضای دولت بحث استرداد لایحه را مطرح می کنند و آیا با توجه به ارسال لایحه به شورای نگهبان دولت می تواند نسبت به بازپس گیری لایحه اقدام گفت: طبق قانون دولت باید تا قبل از ارسال لایحه به شورای نگهبان این کار را انجام می داد. اکنون دو راه پیش روی دولت است یکی اینکه مصوبه مجلس را پس از تایید شورای نگهبان اجرا کند و دیگری اینکه لایحه دیگری به مجلس تقدیم کند تا قانون هدفمند کردن یارانه ها ملغی شود.

خبرنگار مهر پرسید مگر قرار نیست لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم تصویب شود و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای امور بر آن نظارت کند پس اگر نمایندگان به عنوان وکلای ملت صلاح مردم را در تصویب لایحه در نظر گرفته اند اصرار دولت بر اصلاح ماده 13 این لایحه برای چیست؟ این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: اصرار دولت بر تصویب ماده 13 مطابق نظر خودش و خلاف مواد 52 و 53 قانون اساسی است که می گوید بودجه سالانه کل کشور ( نه قسمتی از بودجه) از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد و کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس در ماده 13 دست دولت را به اندازه کافی باز گذاشته و به نظارت کلی و عدم ورود در جزئیات اکتفا کرده است ولی دولت به این هم راضی نیست و مایل است بودجه ای معادل بودجه سالانه کل کشور در اختیارش باشد.

مطهری با بیان اینکه اصرار دولت بر تشکیل صندوقی مستقل بدون نظارت درست نیست، افزود: ممکن است اهداف سیاسی در پشت آن باشد، فرضا هم که چنین چیزی نباشد این امر منشاء بسیاری از اختلاسها لااقل در سطوح پایین خواهد شد زیرا هر جا نظارت نباشد حتی پای آدمهای خوب هم می لغزد.

هیچ چیزی مانند اجرای قانون عادلانه جامعه را راضی نگه نمی دارد و هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست

وی در خصوص لزوم توجه به قانونگرایی در شرایط فعلی کشورعنوان کرد: توجه به قانونگرایی در شرایط فعلی بسیار ضروری است چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل اجتماعی و سیاسی، هیچ چیزی مانند اجرای قانون عادلانه جامعه را راضی نگه نمی دارد و هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست این جمله مشهور است که "اجرای قانون بد بهتر از بی قانونی است".

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هر دولتی مایل است که آزاد باشد و نظارتی بر کارش نباشد و مجلس و سایر دستگاههای نظارتی را مزاحم خود می داند. مجلس ما باید به یکی از دو وظیفه خود یعنی نظارت بر اجرای قانون اهمیت بیشتری بدهد و ملاحظات را کنار بگذارد. مشکل اصلی کشور در همه حوزه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همین موضوع عدم نظارت است.

با شعارهای ضد اسلامی معترضان و تخریبها و آسیب رساندن به اموال عمومی مخالفم

وی در پاسخ به این سئوال که در 16 آذر باز هم شاهد اعتراضات از سوی برخی دانشجویان بودیم. شیوه رسیدگی به این اعتراضات باید به چه شکل باشد، نیز اظهارداشت: این اعتراضات ادامه اعتراضات مربوط به انتخابات و حوادث بعد از آن است. البته من با شعارهای ضد اسلامی آنها مخالفم همچنان که با تخریبها و آسیب رساندن به اموال عمومی مخالفم و معتقدم باید با عوامل تخریب برخورد جدی شود. اما صرف شعار دادن نباید موجب برخورد شدید باشد.